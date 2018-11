ZVEREV, NOUL REGE AL TENISULUI. Tenismanul din Germania a câștigat turneul Campionilor

foto: Alexander Zverev

Alexander Zverev are lumea la picioare. Tenismanul de 21 de ani l-a învins în finala turneului Campionilor pe Novak Djokovic.



Tânărul jucător german, numărul 5 în clasamentul ATP a dispus în două seturi de liderul mondial, scor 6-4, 6-3, la capătul unei partide ce a durat o oră și 21 de minute.



"Nu pot să descriu ceea ce simt. Sunt extrem de fericit, este cel mai mare trofeu pe care l-am cucerit până acum. Vreau să-l felicit pe Novak Djokovic pentru prestația pe care a avut-o la acest turneu, dar și în ultima jumătate de an. Nu am mai vazut până acum un asemenea joc din partea lui", a spus tenismanul Alexander Zverev.



Alexander Zverev este primul german care câştigă finala circuitului ATP după Boris Becker, la Frankfurt, în 1995, şi cel mai tânăr de la Djokovic, care învingea la aceeaşi vârstă, în 2008, la Shanghai.