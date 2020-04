Zoom l-a angajat pe fostul director pentru securitate de la Facebook pentru a îmbunătăţi protecţia datelor şi securitatea

transmite Reuters, citează agerpres.ro Zoom, software dedicat apelurilor video între utilizatori, este folosit de milioane de utilizatori din întreaga lume, de la lecţiile online ale profesorilor, la întâlniri de afaceri, pe fondul măsurilor adoptate de autorităţi pentru limitarea pandemiei de coronavirus (COVID-19). Dar informaţiile recente care au pus sub semnul întrebării practicile companiei privind protecţia vieţii private i-au speriat pe investitori, ştergând peste o treime din capitalizarea bursieră record a Zoom.În câteva postări pe Twitter, la finalul lunii martie, Stamos a cerut aplicaţiei Zoom să fie mai transparentă şi să dezvolte un plan de securitate. În urma acestor mesaje, directorul general al Zoom, Eric Yuan, l-a sunat pe Stamos şi i-a cerut să ajute compania să-şi îmbunătăţească protecţia datelor, siguranţa şi securitatea.În ultimele zile, Taiwan şi Germania au restricţionat folosirea aplicaţiei, iar şeful SpaceX, Elon Musk, a interzis angajaţilor să o utilizeze din cauza problemelor de securitate ale aplicaţiei.Zoom, care concurează cu Teams (aplicaţia Microsoft) şi cu Webex (de la Cisco), a înregistrat o creştere record a acţiunilor în martie. Numărul de utilizatori zilnici a depăşit 200 de milioane în martie, de la precedentul nivel maxim de zece milioane, a anunţat directorul general Eric Yuan.Dar informaţiile recente care au pus sub semnul întrebării practicile companiei privind protecţia vieţii private i-au speriat pe investitori, ştergând peste o treime din capitalizarea bursieră record a Zoom. În predeschiderea şedinţei de tranzacţionare de miercuri a Bursei de la New York, acţiunile au urcat cu 8%."În timp ce ne aşteptăm la o creştere modestă a numărului de noi clienţi, mare parte din recenta creştere se va dovedi efemeră, ea vine de la utilizatorii care folosesc gratuit aplicaţia şi din educaţie, şi e dificil de evaluat impactul", susţin analiştii de la Credit Suisse.