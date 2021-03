Zoom estimează că veniturile sale vor crește cu 43%, până la 3,7 miliarde dolari

După un 2020 excelent, în care business-ul a crescut de peste patru ori, aplicația de videoconferințe Zoom așteaptă ca în anul fiscal curent afacerile să crească cel puțin cu 40%, spun cei de la companie. Chiar dacă unii se vor întoarce la birou, mulți vor continua să lucreze și de acasă, iar aplicații precum Zoom vor fi folosite pe scară largă. Zoom are concurenți importanți de la Microsoft, Google sau Cisco.



În 2020 veniturile companiei au crescut de peste patru ori, ajungând la 2,6 miliarde dolari, în timp ce profitul a urcat de 30 de ori, de la 21,7 milioane dolari în 2019, la 671,5 milioane dolari anul trecut.



Zoom are o valoare de piață de 131 miliarde dolari, maximul de 159 miliarde dolari fusese atins în octombrie anul trecut, dar în ianuarie 2020 Zoom era evaluată la sub 18 miliarde dolari.



Pentru anul în curs estimările sunt că veniturile vor crește cu 43%, până la 3,7 miliarde dolari, așteptări deloc reduse dacă ne gândim că lumea se vaccinează, restricțiile ar trebui să mai fie ridicate și mulți să revină la birou.



Zoom spune că are aproape 500.000 de clienți companii care au cel puțin 10 angajați. Unul dintre cele mai populare servicii plătite este cel care permite ședințe mai lungi de 45 de minute.



În ultimele trei luni din 2020 business-ul companiei a totalizat 883 milioane dolari, de aproape cinci ori mai mult decât în ultimele luni din 2019.

Surse: BBC, Financial Times.