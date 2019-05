Zodiacul hindus și secretele unui destin norocos

Zodiacul hindus are 36 de zodii, iar fiecare lună a anului este împărțită în câte trei decade. Spre deosebire de zodiacul european, vechiul zodiac indian se concentrează asupra trăsăturilor de caracter și asupra norocului pe care îl are fiecare zodie, scrie libertatea.ro.

Zodiile hinduse pentru luna ianuarie

Lotus (1 – 10 ianuarie)

Este un optimist energic, mereu în mișcare și în acțiune, înconjurat de prieteni și de rude. Toată lumea îl iubește, toată lumea apelează la el la nevoie. Este săritor și este la rândul lui ajutat de toți. Este un om corect, dar exigent și cere foarte mult în relația de cuplu, devenind greu de tolerat.

Arcașul (11 – 20 ianuarie)

Iubitor de liniște și relații romantice, Arcașul este un visător introvertit, care își construiește propriul său univers. Are o imaginație bogată și poate fi un bun profesor sau cercetător în orice domeniu. Iubește copiii și își dorește o familie numeroasă, dar are nevoie de un partener puternic.

Vulturul (21 – 30 ianuarie)

Conștient de valoarea sa, nativul Vultur este un om hotărât și pregătit să treacă peste orice și oricine pentru a-și atinge scopurile. Este genul de om care își face norocul singur. Viața nu este prea darnică în ceea ce privește banii și dragostea, dar Vulturul știe să aleagă tot ce e mai bun.

Zodiile hinduse pentru luna februarie

Caleașca (1 – 9 februarie)

Nativul acestei zodii trăiește după dictonul 'totul sau nimic!' Este curajos și are mult noroc în viață, dar se implică în tot felul de activități riscante și poate pierde totul într-o zi. O ia de la capăt cu optimism, caută alte aventuri, dar nu are niște obiective clare în viață.

Apa (10 – 19 februarie)

Nativii zodiei Apă sunt persoane greu de mulțumit, ambițioase și perseverente. Pot ajunge foarte sus și pot acumula averi din tinerețe, dacă găsesc un mediu profesional propice. Sunt săritori și curajoși, dar sunt și impulsivi, iar acest lucru le poate dăuna în relațiile de dragoste.

Perla (20 – 28 februarie)

Pare mândru și puternic, dar nativul acestei zodii este foarte sensibil și emotiv. Nu este bine să îl critici pentru că îl dezechilibrezi emoțional și nu te va ierta niciodată. Are nevoie mereu de apreciere și de afecțiune, pentru că este o fire mai slabă, care se bazează mult pe familie și prieteni.

Zodiac hindus pentru luna martie

Corabia (1 – 10 martie)

Este o fire puternică și cuceritoare, dar își păstrează bine tainele și are un aer misterios care atrage sexul opus. Este un tip pragmatic, care se descurcă foarte bine în viață și prinde din zbor orice oportunitate. Dar în dragoste nu se implică prea mult. Mai mult cere, decât oferă!

Yoghinul (11 – 20 martie)

Idealiști și visători, nativii acestei zodii sunt tăcuți și ascunși. Nu poți avea mare încredere în ei și nici nu își fac prea mulți prieteni. Sunt detașați și nu se implică prea mult în nicio relație, pentru că nu au încredere în oameni. Norocul lor e trecător și pleacă repede, dacă nu știu să îl păstreze.

Toporișca (21 – 30 martie)

Puternici și încrezători, sociabili și comunicativi, nativii din această zodie sunt mândri de ei înșiși. În viață, trebuie să se concentreze asupra studiilor și asupra carierei, pentru că sunt muncitori și inventivi. Se vor simți împliniți dacă vor avea o profesie bine plătită și dacă vor fi apreciați.

Zodiile hinduse pentru luna aprilie

Cal (1 – 10 aprilie)

Persoane realiste și materialiste, sunt deschise și privesc viața cu multă încredere. Pot munci mult, se pot sacrifica, dar trebuie să aibă parte și de apreciere și de dragoste pentru a continua. Uneori sunt cinici și trebuie să se ferească să devină pesimiști. O viață echilibrată și o familie iubitoare sunt visurile lor mari.

Birjar (11 – 20 aprilie)

Impulsivi și voluntari, nativii din zodia Birjarului își controlează mai greu emoțiile și mai ales nervii. Sunt ambițioși, dar vor prea multe lucruri deodată și nu reușesc să își canalizeze energia către lucrurile cu adevărat prioritare. Își schimbă des domeniul de lucru, locuința, prietenii… ceea ce nu le poate aduce beneficii pe termen lung. Trebuie să învețe să fie mai stabili, ca să atragă norocul!

Foc (21 – 30 aprilie)

Nativii Focului iubesc viața cu patimă, iubesc distracțiile, sunt iuți, certăreți, iubăreți, pasionali. Dar sunt nestatornici și nu reușesc să ducă la capăt niciun proiect de anvergură, dacă nu sunt împinși de la spate. Ca să aibă cu adevărat noroc în viață, trebuie să aibă lângă ei un partener capabil să îi canalizeze spre planurile importante.

Zodiile hinduse pentru luna mai

Capră (1 – 10 mai)

Persoane optimiste și temperamentale, Caprele știu să se bucure de orice le oferă viața. Sunt inteligente și entuziaste, încearcă tot felul de lucruri noi, își fac mulți prieteni, iar firea lor deschisă atrage norocul. La serviciu, este primul care se implică în cele mai dificile proiecte și de multe ori are noroc.

Elefant (11 – 20 mai)

Cea mai frumoasă trăsătură a lor este răbdarea, care le pune în lumină și pe celelalte: inteligența, perseverența, generozitatea. Persoanele Elefant știu să aștepte ocaziile bune în viață, nu se aruncă niciodată cu capul înainte și învață repede din greșeli. Încă din tinerețe se orientează către o meserie care să le aducă beneficii imediate.

Firul de iarbă (21 – 31 mai)

Este un maestru al cuvintelor, este diplomat și descurcăreț, dar de multe ori se înclină după cum bate vântul. Nu poți avea încredere în el, dacă nu are și ceva de câștigat. Este în stare să întoarcă situațiile critice în favoarea lui. În căsnicie, îi place să fie liniște, dar partenerul sau partenera lui trebuie să îl asculte.

Zodiacul hindus pentru luna iunie

Phoenix (1 – 10 iunie)

Sunt persoane sincere și tandre, care caută iubirea ideală și oferă totul în dragoste. Alături de parteneri potriviți, care să îi respecte și să îi iubească, vor fi cu adevărat fericiți și sunt capabili să răstoarne și munții. Nativii acestei zodii trebuie să aibă pentru cine să lupte și familia este principala lor sursă de energie.

Diamant (11 – 20 iunie)

Firi orgolioase, afișează o siguranță de sine și o putere pe care puțini nativi le mai au. Sunt rezistenți, dar eșecurile în dragoste îi dărâmă. Trebuie să învețe să aprecieze afecțiunea pe care o primesc, altfel vor avea numai de suferit. Trebuie să își mai controleze și tendința de a fi superficiali.

Mistreț (21 – 30 iunie)

Are multe calități pentru care este apreciat în societate, este șarmant, jovial și cuceritor. Dar iubește prea mult luxul, banii și micile plăceri ale vieții, ceea ce s-ar putea să îi dăuneze. I se potrivește o carieră în domeniul financiar, unde ar putea câștiga prin abilitățile lui de negociator.

Zodiile hinduse pentru luna iulie

Șarpe (1 – 10 iulie)

Sunt imprevizibili, dar foarte inteligenți și descurcăreți. Au mare încredere în ei și te surprind prin realizările lor ieșite din comun. Pot deveni afaceriști de succes sau politicieni cu lipici la public. Dar, în dragoste, nu au prea mult noroc pentru că nu apreciază ceea ce primesc la timpul potrivit.

Țestoasa (11 – 20 iulie)

Este o fire sensibilă, care are nevoie de multă susținere și afecțiune pentru a-și construi o viață fericită. Acest nativ se ferește de tot ce este riscant și nu face față prea bine schimbărilor. Riscă să devină dependent de un partener mai puternic și poate trece pe lângă ocazii mai bune în viață.

Câine (21 – 31 iulie)

Se simte de la prima întâlnire că este o persoană sinceră și directă. Este foarte curajoasă când viața îl provoacă și face tot posibilul să îi ajute și pe cei mai năpăstuiți decât el. Este fidel în dragoste, iar partenera potrivită va face minuni în viața lui și îi va aduce mult noroc.

Zodiile hinduse pentru luna august

Vânător (1 – 11 august)

Este un lider înnăscut, îi place să domine și să controleze, deși pare deschis și jovial. Este interesat de o carieră în mediul militar sau în finanțe, unde poate avea norocul să ajungă sus și să câștige din ce în ce mai bine. Știe să atragă șansele de partea lui pentru că este descurcăreț.

Urs (12 – 21 august)

Nativii Urși sunt persoane corecte și sincere, dar au o naivitate care le poate dăuna, dacă se lasă manipulați de alții. Dacă au grijă ce prieteni își aleg, dacă sunt apreciați și sprijiniți, Urșii pot realiza multe lucruri frumoase în viață și îi pot ajuta pe toți cei din jurul lor.

Fecioara (22 – 31 august)

Nativul Fecioară excelează în profesie, indiferent ce alege să facă. Este un meșter iscusit, se descurcă cu banii, învață totul foarte repede și profită de orice ocazie. Se poate spune că are un destin norocos, pentru că știe de la bun început ce vrea de la viață.

Zodiacul hindus pentru luna septembrie

Pana (1 – 11 septembrie)

Nativii din această zodie au o carismă puternică. Sunt foarte comunicativi, îi cuceresc pe cei din jur, pot fi deopotrivă profesori, dar și politicieni de succes. Îi interesează istoria, artele, literatura. Dar în viața personală, nu au prea multe de oferit unei iubite sau unei soții. Sunt destul de zgârciți cu inima lor.

Rândunica (12 – 21 septembrie)

Este o persoană conștiincioasă, muncitoare și foarte ordonată. Viața ei trebuie să se desfășoare după un plan riguros, altfel pierde controlul și nu mai este în stare să lupte pentru nimic. O iubire sinceră și un partener devotat constituie un mare noroc în viață pentru acești nativi.

Balanța (22 – 30 septembrie)

Este foarte atent tot timpul să fie cinstit și corect și se îndepărtează imediat de persoanele care încearcă să îl înșele. Până și în viața de cuplu încearcă să fie imparțial, deși lipsa de patimă și implicare îl poate face să piardă dragostea. O carieră bine aleasă îl poate ajuta să fie mai puternic.

Zodiile hinduse pentru luna octombrie

Uliu (1 – 11 octombrie)

Are o fire pragmatică și detașată. Pare că nu pune suflet în nimic, dar știe să își urmărească scopurile. De multe ori are noroc, când lumea crede că va pierde, pentru că are fler vizionar și știe de unde pot apărea oportunitățile. O profesie modernă îl poate ajuta să ajungă sus!

Maimuță (12 – 21 octombrie)

Sunt persoane agere și descurcărețe, capabile de planuri complexe pentru a obține tot ce vor. Sunt și foarte norocoase, pentru că mulți se oferă să le ajute, cuceriți de jovialitatea lor. Au succes în orice domeniu în care câștiga prin speculație. Până și în dragoste, speculează momentul prielnic.

Delfin (22 – 31 octombrie)

Persoane active și energice, Delfinii sunt săritori, cinstiți și harnici. Sunt prieteni loiali și se bucură de sprijinul celor care îi apreciază. Nu prea au noroc la bani, dar sunt norocoși în ceea ce privește dragostea, fiind printre puțini nativi care nu divorțează niciodată.

Zodiile hinduse pentru luna noiembrie

Turn (1 – 11 noiembrie)

Sunt persoane plăcute, care oferă mult prietenilor și familiei. Dar pot deveni prea atașați de un singur partener și prea dependenți de dragoste, riscând să își sufoce soțul sau soția. Dependența de dragoste le poate aduce multă nefericire, dacă nu își controlează bine emoțiile.

Leul (12 – 21 noiembrie)

Îi plac provocările, este inventiv, alunecos și puternic. Nu prea știi niciodată ce are de gând să facă un Leu. Este imprevizibil și ajunge să supere pe toată lumea, dacă nu își ține în frâu orgoliul. Are nevoie de un mediu provocator să se desfășoare și de amici îndrăzneți, lângă care să nu se plictisească.

Pustnicul (22 – 30 noiembrie)

Este o fire rebelă, care nu se poate acomoda cu obligațiile și restricțiile impuse de societate. Ajunge să izoleze, mai ales în tinerețe, dacă nu își găsește un grup de prieteni cu aceleași preocupări. Mulți dintre ei se concentrează asupra carierei și au norocul să urce foarte sus.

Zodiacul hindus pentru persoanele născute în decembrie

Scoica (1 – 11 decembrie)

Este un tovarăș foarte plăcut, răbdător și afectuos. Poate fi un prieten loial pe viață, dacă îl apreciezi și îl iubești. Nativul Scoică este un autodidact, învață mult, studiază și ajunge la un nivel intelectual superior încă din tinerețe. Este înțelept și își construiește o viață echilibrată.

Metal (12 – 21 decembrie)

Poate fi o persoană dură cu toți ceilalți și cu sine însuși, dar mai puțin cu partenerul de viață și copiii lui. Nativul Metal este exigent, mereu își dorește mai mult, dar nu întotdeauna alege ce e mai bun. Iar alegerile greșite îl pot conduce pe un drum fără nicio bucurie și satisfacție.

Funia (22 – 31 decembrie)

Are o fire statornică și puternică, te poți baza pe el la greu și te poți baza toată viața pe dragostea lui. Este un familist convins și un soț afectuos, care face totul pentru copiii și partenera lui de viață. Dacă are dragostea lor necondiționată, nimic nu îl dărâmă și știe cum să atragă norocul de partea lui.