Zodiac CHINEZESC 2018: Cu ce surprize vine Anul Câinelui de Pamânt pentru TOATE ZODIILE

Zodiac CHINEZESC 2018. Anul Câinelui de Pământ pentru Șobolan



Nu e un an așa de plăcut. Ghinioanele se vor ține lanț. Poți primi vești proaste în timpul călătoriilor și nu vei fi capabil să influențezi sau să schimbi cursul lucrurilor care nu-ți plac. Te vei necăji foarte mult pentru că mutle acțiuni începute și nearanjate îți vor ocupa mintea. Trebuie să fii răbdător și prudent, scrie sfatulparintilor.ro



Anul Câinelui de Pământ pentru Bivol



Deși problemele par să fie mari, ele se vor rezolva și nu vor fi chiar atât de serioase pe cât păreau la început. Vei avea parte de un an bun, iar eventualele obstacole nu vor fi complicate sau greu de depășit. Poți suferi o despărțire temporară de cineva drag sau de familie. Se prevăd petreceri sau călătorii nedorite.



Anul Câinelui de Pământ pentru Tigru



Un an în care vei fi protejat de pericole serioase. Vei munci din greu pentru a avea succes și te vei simți obosit sau singuratic. Norocul te va favoriza și vei putea să-ți duci la bun sfârșit planurile cu ajutorul oamenilor influenți.



Anul Câinelui de Pământ pentru Iepure



Un liniștit în care vei avea parte de câștiguri și vei reuși să treci cu bine peste probleme mai vechi. Vei avea timp și pentru recreere, iar acasă nu vei ave aparte de necazuri. Activitatea ta poate fi criticată de superiori sau împiedicată într-un fel sau altul de asociat.

Zodiac CHINEZESC 2018. Anul Câinelui de Pământ pentru Dragon



Un an dificil pentru Dragon, în care obstacolele apar la tot pasul, iar planurile ți se derulează cu destul de multă greutate. Trebuie să încerci să eviți pe cât posibil confruntările cu adversarii sau cu cei care nu îți împărtășesc punctle de vedere. Îți poți descărca tensiunea în care te afli numai dacă îți schimbi viața sau păstrând legătura cu oamenii în care ai foarte mare încredere.



Anul Câinelui de Pământ pentru Șarpe



Un an cu ocazii deosebite să-ți prezinți ideile noi. Pot apărea probleme de sănătate minore sau poți fi victima unui mic jaf. Un an bun pentru petreceri și călătorii.



Anul Câinelui de Pământ pentru Cal



Un an bun pentru Calul studios. Poți trece cu bine toate examenele. Vei fi remarcat de oameni importanți. Se prevede un proces în familie sau plecarea unei persoane foarte dragi. Nu vor fi probleme cu sănătatea sau regrese financiare.



Anul Câinelui de Pământ pentru Capră



Un an greu, cu schimbări nefericite, datorii, probleme sentimentale sau necazuri în familie. Nu este recomandat să călătorești sau să faci investiții, să-ți iei angajamente pe termen lung. Trebuie să ai o imagine optimistă asupra viitorului, dar și foarte obiectivă.

Zodiac CHINEZESC 2018. Anul Câinelui de Pământ pentru Maimuță



Un an dificil, în care planurile tale progresează cu mare greutate, iar oamenii își trădează promisiunile făcute. Poți suferi pagube în investițiile tale și nu este recomandat să împrumuți cuiva bani. Un an în care îți vei da seama cine sunt cu adevărat prietenii tăi. Dezamăgirile te fac să realizezi unde și când ai greșit.



Anul Câinelui de Pământ pentru Cocoș



Un an bun în care vei putea să-ți refaci ceva din poziția sau câștigurile pierdute. Se prevăd călătorii și mai multe petreceri. Câștigurile tale vor fi la un nivel mediu, dar pierderile se vor reduce foarte mult. Planurile ți se îndeplinesc ușor, dar viața personală poate fi umbrită de unele evenimente nefericite.

Anul Câinelui de Pământ pentru Câine



Un an protector, în care problemele și necazurile de orice fel sunt reduse sau inexistente. Vei fi capabil să îți mărești volumul de cunoștințe, vei petrece mai mult timp studiind sau îți vei putea recâștiga credibilitatea pierdută cândva. Vei avea realizări în carieră, dar fără să-ți aducă și niște câștiguri care să-ți permită recuperarea investițiilor făcute.



Anul Câinelui de Pământ pentru Mistreț



Un an plin de frustrări, mai ales dacă ai aspirații înalte. Poți fi dezamăgit dacă ai așteptări prea mari. Dificultățile apar din mai mutle direcții și pot fi rezultatul unor neglijențe din trecut sau din cauza unei proaste aprecieri legate de erorile de judecată. Trebuie să fii atent cui faci confidente și să iei poziții critice constructive.