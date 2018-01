ZODIAC CHINEZESC 2018. Care sunt talismanele norocoase care îţi vor aduce noroc în Anul Câinelui de Pământ

Zodiac chinezesc 2018. Anul 2018 stă sub semnul Câinelui de Pământ. Iată ce talismane norocoase să porți, în funcție de zodia în care te-ai născut.



Șobolan



2018 nu pare cel mai norocos pentru Șobolan. Nativii acestei zodii simț nevoia să se lupte cu tot ce întâlnesc în cale. Pentru a depăși obstacolele, lor li se recomanda Pagodă celor 5 elemente și amuletă Lung Ta.

Bivol



Semne bune anul 2018 are pentru Bivol. Se întrevăd multiple oportunități în afaceri. Dar n-ar strică, însă, să ai și amulenta Tăi Kai și Mingea de Foc.



Tigru



În 2018, zodia Tigrului stă sub semnul energiei debordante, a vitalității și a crestivitatii. Pentru și mai mult noroc, acestei zodii îi sunt recomandate amuletă Lung Ta și Mingea de Foc.



Iepure



Semne bune anul 2018 are și pentru Iepure. În ciudă situațiilor dificile cu care se va confruntă, Iepurele va reuși să răzbească. Pentru a reduce stresul, nativii zodiei au nevoie de amuletă Hum și Anti-Furt.



Șarpe



În 2018, Șarpele are la îndemână toate mecanismele spre succes, se bucură de multă energie, vigoare și prosperitate. Pentru a spori și mai mult norocul, este recomandat să aibă amuletă Sigiliul Ceresc și Lung Ta.



Dragon

În 2018, Dragonul este în conflict direct cu Câinele, de aceea este bine că nativii acestei zodii să se pună la adăpost. Succesul nu va veni ușor, dar, cu grijă, muncă îi va fi răsplătită. Amuletele norocoase sunt Regele Gesar și Tăi Kai.



Cal



Deși pot apărea câteva obstacole, în 2018 Calul se bucură de succes. Nu trebuie decât să se concentreze pe ceea ce dorește să obțină. Amuletele recomandate pentru nativii acestei zodii sunt: Tridentul de aur și Cufărul Abundenței.



Capră



Un an 2018 plin de surprize plăcute pentru nativii zodiei Capră. Energia este pozitivă, iar norocul surâde la orice pas. Totuși, pentru un plus de noroc sunt recomandate amuletele Hum și Sigiului Ceresc.



Maimuța



Un an 2018 foarte ambițios pentru Maimuța, în care va cunoaște oameni noi, alături de care va porni proiecte îndrăznețe. Că să se bucure de succes, amuletele necesare sunt Gui Ren și Zeul Bunăstării.



Cocoș

Un an 2018 cu noroc pentru zodia Cocoșului. Te bucuri de vitalitate și vigurozitate. Pentru un plus de noroc ai nevoie de Calul de Vânt și Cufărul Abundenței.



Câine



Te bucuri de energie și noroc, de putere și forță interioară. Pentru a manifestă și mai multă prosperitate, în 2018, nativii zodiei au nevoie de amuletele Tăi Sui și Tăi Kai.



Mistreț



În 2018, Mistrețul are parte și de zile bune, și de zile mai puțin bune. Va trebui, însă să se concentreze mai mult pe pozitivitate. Îl pot ajută în acest sens amuletele Regele Gesar și Forță Vieții.