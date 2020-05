ZMEURA AFECTATĂ DE CALAMITĂŢI: Seceta și îngheţurile îi pun la grea încercare pe agricultori

Seceta, îngheţurile şi situaţia epidemiologică îi pun la grea încercare pe agricultorii care cultivă zmeură.Oleg Crevoruco are un hectar de zmeură în satul Rudi din raionul Soroca. Lipsa precipitaţiilor din iarnă-primăvară şi temperaturile scăzute din primăvară i-au afectat considerabil culturile."Lăstarii trebuiau să aibă 20-30 de centimetri, ei dacă au 10-15. De înflorit, înflorirea merge bine, dar fără apă nu ştiu ce va fi. Cu seceta o mai scoatem în capăt, mai udăm, dar cu îngheţurile au atins foarte multe rânduri, puţin ce s-a dezvoltat. Mijlocul s-a mai menţinut puţin şi umezeala, dar marginile le-a atins de-a binelea."Primele fructe se vor coace la mijlocul lui iunie. Agricultorul speră ca situaţia să se amelioreze până atunci."Piaţa locală, care la export, sunt oameni care exportează, noi suntem producători, dar sunt oameni care exportează în Rusia, Polonia. Ei se pregătesc, cine ştie dacă o să permită, dacă o să permită să lucrăm bine, dacă nu, la noutăţi văd că spune că o să lucrăm, o să permită să exportăm şi chiar piaţa locală."Potrivit Asociaţiei "Pomușoarele Moldovei", consecinţele calamităților naturale şi ale pandemiei se vor resimţi după ce roada va fi strânsă. În funcţie de calitatea acesteia, agricultorii îşi pot estima pierderile."Asociaţia a expediat două scrisori către guvernare pe perioada de carantină. Noi am propus guvernului să aruncăm privirea către alte tipuri de comerţ. Noi am propus să permitem comerţul de la poarta gospodăriei, comerţul stradal ambulant, comerţul în baza unor livrări la domiciliu."Exportatorii de zmeură sunt reticenţi deoarece cea mai mare parte a producţiei ajungea în Polonia și în ţările din spaţiul CSI, iar clienţii nu se grăbesc să încheie contracte anul acesta."Aceşti cumpărători care veneau din an în an stau într-un fel de "stand by", ei nu ştiu cum va fi situaţia la ei, pentru că la ei, la fel ca şi la noi, consumatorul, stând în carantină, a sărăcit, stând în carantină şi-a revăzut lista valorilor, o să cheltuie bani pe produse mai de lungă durată."Potrivit datelor statistice, în Moldova cresc peste 11 tipuri de pomușoare, cultivate de peste 700 de producători locali.