Ziua Vinului 2018. Programul evenimentului care va transforma centrul Capitalei într-o atracţie turistică

foto: publika.md

Au început pregătirile pentru Ziua Naţională a Vinului. În acest an în Piaţa Marii Adunări Naționale îşi vor da întâlnire un număr record de peste 60 de producători vinicoli care vor prezenta produsul mândriei naționale - vinul. La fel ca în anii precedenţi, organizatorii au pregătit un program artistic bogat.



Licoarea lui Bacchus va deschide agenda evenimentelor de sâmbătă, 6 octombrie, atunci când producătorii de vinuri vor pune la dispoziţia vizitatorilor cele mai calitative băuturi.



"Laitmotivul sau accentele anul acesta vor fi puse pe regiunile cu indicaţie geografică şi anume pe toate vinăriile şi vinurile de calitate care se vor întruni în Piaţa Marii Adunări Naţionale", a spus Parascdobvia Ignat, reprezentant Wine Tourism Moldova.



În centrul Capitalei vor fi amenajate căsuţe pentru meșterii populari, târguri de artizanat şi master-clasuri de preparare a vinului. În acest an, organizatorii s-au gândit şi la micii vizitatori, aceştia se vor putea delecta din mustul pregătit special pentru micuţi.



"Vom încerca să facem şi nişte ateliere dedicate pentru copii nişte sucuri din must concentrat aşa ca să avem un program asigurat şi pentru micii vizitatori", a spus Parascdobvia Ignat, reprezentant Wine Tourism Moldova.



"În PMAN va fi amenajată o curte ţărănească unde oaspeţii vor vedea cum sunt confecţionate obiecte de lut, dar şi cum sunt pregătite bucatele preferate de moldoveni. De asemenea, turiştii vor primi câte o hartă în care va fi indicat un drum al celor mai selectete vinuri."



Cei mai fideli vizitatori în această perioadă sunt turiştii veniţi din România şi Ucraina. În acest an sunt aşteptaţi oaspeţi din ţările scandinave, dar şi din China şi Japonia.



"Desigur vecinii noştri România, Ucraina sunt cei care ne vizitează an de an, dar la fel sunt şi oaspeţii care vin de pe pieţele unde vinul moldovenesc este foarte popular. În ultimii ani observăm un interes sporit din partea ţărilor scandinave, ţările Europei Centrale, China şi Japonia", a spus Veronica Tomescu, Preşedintele Centrului de Promovare a Turismului Vinicol.



Ziua Naţională a Vinului a ajuns la cea de-a XVII-a ediţie şi este organizată de Ministerul Agriculturii, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, Asociaţiile de producători vinicoli, cu suportul partenerilor de dezvoltare. În acest an, pentru organizarea evenimentului vor fi cheltuiţi peste 2,2 milioane de lei.