ZIUA UŞILOR DESCHISE LA CNA. Zeci de elevi și studenți au văzut cum arată o celulă din izolator (FOTOREPORT)

În 11 luni ale anului, 167 de persoane au fost reţinute în izolatorul CNA. Acolo, suspecţii pot sta până la 72 de ore, dar există şi excepţii, în cazul unor dosare mai complexe. În ajunul Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Corupției, un grup de elevi şi studenţi au avut ocazia să vadă sediul CNA. Bănuiţii stau în şase celule care au câte 16 metri pătraţi şi câte patru paturi.



Femeile au acces la duş de trei ori pe zi, iar bărbaţii doar o dată. În caz de necesitate, aceştia pot fi examinaţi de medici. Cu permisiunea procurorilor, unii pot discuta la telefon cu persoanele apropiate. În general, regimul în izolator este unul strict.



"Deșteptarea la ora 7, dejunul, ora 8, prânzul ora 13, plimbarea - o oră, zilnic. Cina la ora 18 şi stingerea la ora 22", a spus Ion Pruteanu, şeful Direcţiei Educaţie, Centru Naţional Anticorupţie.



Apelurile celor care denunţă cazurile de corupţie sunt recepționate de câţiva angajaţi, care stau la telefon 24 din 24.



"Centrul Naţional Anticorupţie. "



De la începutul anului, au fost primite 2700 de telefoane, aproape de două ori mai multe decât în 11 luni ale lui 2017.



"Zece procente care ar avea tangenţă cu faptele sau actele de corupţie. Restul ar fi cazuri de diferite probleme sociale, de aspecte ce ţin de problemele vieţii", a zis Viitalie Veverița, şeful Direcţiei Comenduire, Centrul Naţional Anticorupţie.



Grupul de elevi şi studenţi care au mers în vizită la sediul CNA au făcut cunoştinţă şi cu unii membri ai grupului operativ. Singura femeie din echipă care îi reţine pe infractori a povestit că nu-i este deloc greu să facă faţă provocărilor.



"Totul mă motivează ce ţine de profesia dată, anume caracterul pe care îl dezvolt aici şi tot ceea ce ţine de atribuţiile mele. Datorită colegilor mei care sunt foarte amabili, nu simt diferenţa deloc. "



Cei care fac parte din grupul operativ al CNA spun că au trecut prin mai multe teste pentru a fi angajaţi.



"Probe de sport, tragere, cât şi probe psihologice şi ce ţine de cultură generală şi intuiţie."



Cei 30 de elevi şi studenţi ai Facultăţii de Drept spun că experienţa a fost una neobişnuită.



"Nu am mai avut altă experienţă decât să văd izolatorul dat, dar condiţiile sunt destul de umane. Adică e ok. "



"Cred că o persoană poate să stea bine mersi. Baia e cu tot cu condiţii. Chiar am rămas plăcut impresionat de această vizită. "



Ultima dată, Ziua uşilor deschise a fost organizată la CNA în 2012.