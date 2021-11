Ziua unității naționale a Rusiei sărbătorită la Palatul Republicii din Chişinău

Cele mai frumoase tradiţii ruse au fost sărbătorite la Palatul Republicii din Chişinău cu prilejul Zilei Unităţii Naţionale. Sărbătoarea are o importanţă majoră pentru poporul rus, deoarece această zi semnifică eliberarea Moscovei de invadatorii polonezi.

Momentele de glorie, dar şi sacrificiul militarilor ruşi au fost comemorate sub acordurile muzicii clasice. Evenimentul a culminat cu un concert prezentat de către artiştii din Rusia împreună cu muzicienii Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici".

Pentru etniile ruse din ţara noastră Ziua Unităţii Naţionale reprezintă o sărbătoare interreligioasă care are menirea să unească oamenii din diferite confesiuni şi să fortifice relaţiile moldo-ruse.



"Aş vrea să îi felicit pe toţi conaţionalii cu sărbătoarea Ziua Unităţii Naţionale. În acest an, în minunatul Palat al Republicii în cea mai frumoasă sală din Chişinău am hotărât să desfăşurăm acest concertul de sărbătoare.", s-a adresat Oleg Vosnețov, Ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău.



"Această sărbătoare semnifică unitatea naţională. Suntem bucuroşi că această sărbătoare este un prilej bun pentru oameni, pentru comunicarea culturală dintre ambele ţări şi popoare.”, a declarat Andrei Muraviov, organizator.



Reprezentanţii comunităţilor ruse au menţionat că sărbătoarea este un prilej de a ne aminti de prietenia popoarelor de altă dată, dar şi de istoria noastră comună.



"Cred că orice cetăţean din ţara noastră care se stimează cunoaşte că relaţiile dintre Rusia şi Moldova au o tradiţie lungă. Nu pot să înţeleg cum putem să despărţim aceste două ţări.", a spus Liudmila Lascionova, preşedintele Comunităţii Ruse din Republica Moldova.



"Această sărbătoare este importantă nu doar pentru Rusia, dar şi pentru toate ţările multinaţionale ale fostei Uniuni Sovietice.", a declarat Nicolai Guțul, preşedintele Organizaţiei Slavilor.



"Cred că, pentru toate popoarele ruse începând cu ruşii, calmâcii, başchirii, tatarii este tot o sărbătoare mare, fiindcă toţi sunt uniţi, iar în unire e puterea."



Cu emoţii mari au urcat pe scena Palatului Republicii muzicieni de talie internaţională din Rusia. Artiştii au interpretat cele mai dificile creaţii ale lui Brams şi Beethoven.



"Particip la acest concert în calitate de solistă a Casei de muzică din Sankt Petersburg. Mă bucur foarte mult că particip la acest proiect şi contribui în sprijinirea culturii ruse în Moldova.", a afirmat Anna Savkina, violonistă.



"În aceste timpuri oamenii se simt tot mai singuri. Cred că, acest concert care îi adună pe oameni împreună este mai important ca niciodată.", s-a expus Taghir Camaldimov, pianist.



La eveniment au fost prezente şi personalităţi emerite din ţara noastră. Artistul poporului Mihai Munteanu şi-a amintit cu nostalgie de vremurile de demult. Acesta a menţionat că menţinerea relaţiilor dintre ţara noastră şi estul va aduce doar beneficii pentru poporul nostru.



"Sunt artist al poporului din Uniunea Sovietică, adică sunt artist al poporului la toate republicile care au fost. Eu mi-aş dori şi noi să avem o sărbătoare a Unităţii Naţionale pentru că noi cam suntem împrăştiaţi şi nu are cine să ne adune la un loc la o sărbătoare naţională.", a declarat Mihai Munteanu, Artist al Poporului.



Evenimentul s-a desfăşurat cu respectarea tuturor normelor epidemiologice. Pe lângă numărul limitat de persoane, la intrare spectatorii au prezentat certificatul de vaccinare, rezultatul negativ al unui test antigen sau test negativ PCR.

Ziua Unităţii Naţionale este marcată anual de Federaţia Rusă în 4 noiembrie, începând din 2004.