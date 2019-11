Ziua Recunoștinței în SUA. Americanii se confruntă cu un trafic infernal pentru a ajunge în ospeție

Americanii marchează astăzi una dintre cele mai importante sărbători ale anului, Ziua Recunoștinței sau Thanksgiving Day. Este un eveniment de familie, în care membrii acesteia se reunesc în jurul mesei tradiționale de pe care nu trebuie să lipsească curcanul şi plăcinta cu dovleac.

Până a ajunge, însă, la masa de sărbătoare, americanii au de înfruntat un trafic infernal. Cel mai complicat este în Los Angeles, acolo unde se circulă bară la bară. Farurile automobilelor de pe cele două sensuri au creat aseară un decor nocturn impresionant.



De Ziua Recunoştinţei, aproximativ 55 de milioane de americani călătoresc pentru a ajunge la rudele lor. În acest an, însă, 21 de milioane de ei se află în zone afectate de ninsori abundente. Cea mai gravă situaţie se înregistrează în California, acolo unde un drum principal a fost închis pentru câteva ore din cauza carosabilului alunecos.



"Mulţi dintre noi am rămas blocaţi şi nu putem ajunge de Ziua Recunoştinţei în localităţile în care se află familiile noastre."



Şi traficul aerian a fost afectat de ninsori. Sute de zboruri au fost anulate din cauza vremii proaste. Ziua Recunoştinţei datează încă din 1623, dar abia în timpul Războiului Civil, a devenit o sărbătoare federală oficială. În acel an, pelerinii au mulțumit pentru recoltele bogate, obţinute în condiţii climaterice dure.

Tradiția curcanului de Ziua Recunoștinței vine de la Benjamin Franklin, care a decis că această pasăre va fi simbolul sărbătorii. Fostul președinte american a grațiat un curcan ce urma să fie tăiat, iar de atunci, an de an acestă tradiție este respectată.