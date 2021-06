"Ziua Portului Popular", organizată la UTM

Tradiţiile au renăscut la Universitatea de Stat din Moldova, unde a fost organizată în premieră "Ziua Portului Popular". Au îmbrăcat straie naţionale, studenţi şi profesori de la cele 11 facultăţi.Oamenii au putut admira frumuseţea costumelor naţionale şi au savurat spectacolul folcloric prezentat de colectivele artistice ale Facultăţii de Arte Frumoase.45 de absolvenţi au fost premiaţi pentru rezultate remarcabile la învăţătură."Gala Performanţei, care se află la a zecea ediţie, a devenit o parte integrantă foarte frumoasă şi s-a îmbinat armonios cu sărbătoarea portului popular.""Noi vrem să păstrăm, să promovăm valorile naţionale şi studenţii să meargă nu numai cu studiile teoretice, dar să ştie şi istoria şi tradiţiile neamului.""Facultatea a pus dintotdeauna în capul mesei tradiţiile noastre locale. Noi am venit cu mult drag pentru ie şi cu mult drag pentru absolvenţii noştri."Profesorii spun că evenimentul este axat pe promovarea culturii naţionale, a costumului popular şi educaţiei."Gala Performanţelor este un eveniment foarte minunat în special pentru studenţii noştri care au înregistrat pe parcursul a trei sau patru ani de studii, ciclul întâi licenţă cele mai înalte performanţe.""Încercăm să implementăm în tinerii noştri dragostea de frumos şi ceea ce ne reprezintă, într-un cuvânt îmbrăcăm straiul străbun şi păstrăm ce-avem mai bun."Totuşi, cei mai emoţionaţi dintre toţi au fost absolvenţii premiaţi pentru munca depusă în anii de studenţie. Aceştia au fost îmbrăcaţi în haine naţionale."Sunt foarte emoţionat, dar în acelaşi timp sunt mulţumit că într-adevăr am primit studii de calitate şi cum este o tradiţie frumoasă să purtăm port naţional, aşa este o tradiţie a unui USM-ist adevărat să ducă faima universităţii.""Sunt emoţii de bucurie, sunt emoţii de mândrie pentru că mi-am demonstrat mie că pot şi Universitatea de Stat din Moldova este o dovadă că studiile pot fi efectuate acasă."Studenţii spun că au muncit din greu pentru a obţine rezultate remarcabile."M-am învăţat să studiez mai multă informaţie într-un timp scurt. Am obţinut mai multe aptitudini.""Anii de studiu au fost foarte plăcuţi şi foarte productivi, încărcaţi, dar au adus rezultate pe măsură."