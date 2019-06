Ziua portului naţional: Peste 50 de meşteri populari de la noi şi din România au expus astăzi o colecţii de straie populare

Deși mai modest ca în anii precedenți, Ziua Portului Popular a fost sărbătorită și astăzi.

O expoziţie de ii, cămăşi, catrinţe, dar şi alte straie populare a putut fi admirată la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Vizitatorii au mai avut parte de spectacole folclorice, dar şi ateliere de confecţionat straie naţionale.

Peste 50 de meşteri populari de la noi, dar şi din România au expus astăzi o colecţie impresionantă de straie populare.

Constantin Cojan a venit la sărbătoarea portului popular tocmai de la Colibaş, Cahul.



"Am venit cu bondiţele noastre naţionale, care le purtau şi strămoşii noştri.Sunt confecţionate numai din piele de oaie şi miel. Am şi căciuliţe cu România Mare", a spus Constantin.



Iar această femeie a venit la eveniment cu o expoziţie de ii, pentru toate buzunarele:



"Noi vrem să învăţăm consumatorii să poarte frumosul cu încetul. De aceea, mai întâi îi dai o tunică cu broderie, iar el după asta va îndrăgi neapărat şi iia. Preţul lor variază între o mie şi cinci mii."



Oamenii au rămas impresionaţi de cele văzute:



"O zi minunată pe care o aşteptăm tot anul, să îmbrăcăm hainele noastre româneşti. Această cămaşă pe care o port astăzi, am primit-o în dar şi are peste o sută de ani. Am şi o catrinţă din nordul Moldovei, ţesută de pe timpuri."



"Minunat, ceva neobişnuit şi o atmosferă cum rar vezi. Totul este foarte bine organizat. Am aflat şi am văzut foarte multe lucruri noi aici."



"Mi-au plăcut multe ii, foarte frumoase. Expoziţia e extraordinară şi e păcat că are loc doar o dată în an."



Spre deosebire de majoritatea vizitatoarelor, ministrul Culturii a venit la eveniment fără ie. La expoziție s-a lăsat ademenită de o geantă împlătită din papură.



"Ie nu mi-am cumpărat, dar mi-am luat o paporniţă. Zestrea mea n-o să încapă aici, dar am s-o păstrez aşa", a spus Liliana Nicolăescu-Onofrei, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



"Sperăm că cei care vor veni să aibă parte de o întâlnire frumoasă cu tradiţiile noastre şi cu toţi cei care sunt astăzi aici. Pe lângă faptul că arătăm şi scoatem hainele din zestrea bunicii, facem şi ateliere de creaţie, activităţi cognitive", a spus Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Culturii.



Festivalul portului național este la cea de-a patra ediție, iar ideea organizării aparține fostului ministru al Culturii, Monica Babuc.



"Am reuşit în 2015 să aprobăm în calendarul naţional de sărbători şi această sărbătoare. Este minunat, pentru că dragostea şi interesul pentru costumul nostru popular a crescut şi acest proces încă continuă", a declarat ministra.



Și dacă rușii organizează parade miliatare în Piața Roșie, atunci, cu ocazia sărbătorii, moldovenii s-au gândit să-și etaleze costumele naționale sub pereții Kremlinului. Aceste au fost demonstrate trecătorilor de angajații ambasadei Republicii Moldova din Federația Rusă, care au defilat în inima Moscovei.