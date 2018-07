Ziua Noroiului în Michigan. Sute de copii şi adulţi s-au scăldat în noroi

Distracţie la maximum de Ziua Noroiului. Sute de copii şi adulţi s-au scăldat timp de câteva ore în nămol în bazinul amenajat în Nankin Mills Park din statul american Michigan şi au participat la concursurile organizate.



Cei mai încântaţi de eveniment sunt copiii.



"Ne jucăm în nămol."



"Îmi place noroiul, pentru că este foarte lunecos şi subţire. La final, facem baie în apă curată, care îmi place la fel de mult."



În fiecare an, sărbătoarea atrage tot mai multă lume.



"Este ziua când poţi încălca orice regulă şi să te arunci în noroi", a spus directorul Departamentul servicii publice, Beverly Watts.



"Am mai multe prosoape şi pături în maşină. Am luat şi haine de schimb."



Ziua Noroiului se organizează de 31 de ani în statul american Michigan.