Ziua Naţională fără alcool. În Moldova, peste 46 de mii de oameni sunt dependenți de alcool

Nu s-au putut abţine de la un pahar de tărie nici măcar de... "Ziua Naţională fără alcool". Evenimentul, care este marcat anual în data de 2 octombrie, are drept scop sensibilizarea oamenilor cu privire la acest viciu. În timp ce unii moldoveni spun că nu au auzit despre o astfel de zi şi că ea nu are nicio însemnătate, alţii au avut încă un motiv de sărbătoare.



"Fiţi sănătoşi! Cu ocazia sărbătorii!"



Pe bărbatul din imagini l-am surprins la terasa unei crâşme din Capitală. El spune că a auzit despre "Ziua Naţională fără alcool", dar nu se poate abţine de la tărie.



"Ştiu despre o astfel de sărbătoare. Vreau să ridic acest pahar de votcă, şi le urez tuturor să fie ultimul pahar. În orice caz, până data viitoare".



Unii moldoveni susţin că nu le pasă de Ziua Naţională fără alcool.



"Păi dacă moldoveanul s-a născut în Moldova, el nu poate servi un pahar de vin?"



"- Eu mă pohmilesc. Daţi-mi pace.

- Da ce aţi păţit?

- Am lucrat prea mult.

- Şi vă pohmeliţi?

- Da".



Alţii, însă, marchează această zi fără tărie. Acest bărbat, de mai bine de zece ani a fost dependent de alcool, iar acum două luni, s-a lăsat de acest viciu. Pentru asta, însă, a avut nevoie de multă determinare şi de ajutorul specialiştilor.



"Pe viitor, tot nu vreau să servesc. Alcoolul ne-o adus numai probleme. Numai nu ştiu ce. Pierderi de lucru, de sănătate, de tot", a spus Alexandru, fost dependent de alcool.



Chiar dacă, potrivit datelor oficiale, numărul persoanelor dependente de alcool şi aflate sub supraveghere medicală este într-o uşoară descreştere, specialiştii trag un semnal de alarmă.



"E îngrijorătoare cifra dependenţilor de alcool. Se diferenţiază în diferiţi ani la 43-46 de mii de persoane care suferă, care sunt oficial înregistrate în registrul persoanelor dependente. Însă estimativ, probabil este de două trei ori mai multe persoane", a zis Arcadie Astrahan, psihoterapeut.



Specialiştii mai spun că, în cazul femeilor, alcoolismul este mult mai grav decât la bărbaţi. Şi asta deoarece ele nu vor să recunoască faptul că au această problemă. În ultimii ani, numărul femeilor dependente de alcool este de circa 17 procente din totalul bolnavilor înregistraţi, majoritatea fiind din mediul rural.

Potrivit oamenilor legii, de la începutul anului, din cele peste 20 de mii de ilegalităţi, aproape 3 300 au fost comise sub influenţa alcoolului, dintre care 40 la sută sunt accidente rutiere, iar restul reprezintă acţiuni de huliganism şi acte de violenţă în familie. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, anual, în lume, abuzul de alcool cauzează peste 3 milioane de decese.