Ziua Naţională a Vinului. Şapte cei mai buni vinificatori au primit premiul "Polobocul de Aur"

Sărbătoarea Vinului a continuat şi astăzi în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Cei mai buni vinificatori din ţară au fost premiaţi în cadrul concursului "Polobocul de Aur". Doar şapte producători s-au învrednicit de premii.



"Eu am mai participat, am luat locul doi dar acum prima dată am luat Polobocul de Aur. Mă simt foarte bine, fac lucruri frumoase şi vin bun", a spus Nicolae Panco, câştigător al premiului mare "Polobocul de Aur".



"Din 200 de monstre astăzi s-au înmânat 7 butoaie, deci un concurs foarte foarte sever, cele mai bune vinuri. Din an în an, mulţi îşi repetă performanţa", a spus Constantin Olaru, membriu al juriului.

Vinul a fost şi pe placul turiştilor care au venit în Moldova special pentru această sărbătoare.

"Am venit astăzi din Ucraina. E foarte faină atmosfera. Sperăm să venim şi anul viitor. Le vom recomanda şi prietenilor noştri să vină aici."

"Am degustat vinuri foarte bune. Ne simţim foarte bine, suntem împreună aici mai mulţi prieteni şi foarte frumos."

"Foarte frumos, totul este bine organizat, cu mare interes am privit tot ce este pe aici. Vinul este foarte minunat."

"Noi am venit din Polonia. Degustăm vinul şi totul ne place. Atmosfera este minunată, super."

În această seară, în centrul Capitalei vor concerta mai mulţi artişti autohtoni, printre care Akord, Natalia Gordienco, Vitalie Dani, Geta Burlacu şi formaţia Ethno Republic.

Sărbătoarea Naţională a Vinului a ajuns la a 17-a ediţie. Evenimentul a fost marcat în premieră în comuna Snagov din România. Şi acolo, cheful a ţinut două zile.

Vinificatorii au rămas surprinşi de numărul mare de vizitatori.

"Au fost foarte mulţi oameni. Dacă noi ne aşteptam în două zile să fie la 5-7 mii, prima zi au venit aproape 5 mii, eram foarte impresionaţi, toţi. S-a consumat vinul foarte bine, la noi au fost cozi foarte bune", a spus Irina Nedveţchi, reprezentanta unei vinării.

"România este aproape de noi, înţelegem mentalitatea românilor, ştim ce ar vrea", a spus Andrian Davidescu, reprezentant al unei vinării.



Potrivit organizatorilor, au fost atât de mulţi oaspeţi, încât nu se ajungeau pahare pentru degustare.

"Suntem cu cramele pline de vinuri improvizate aici, în Snagov. Ne aşteptăm şi ca în ziua de azi să avem iarăşi mult peste aşteptările noastre, dar facem faţă fluxului de vizitatori", a spus Viorel Garaz, expert al Oficiului Viei şi Vinului.

Unii oaspeţii au gustat din bucate moldoveneşti:

"Are un gust de clătită combinată cu mere şi mac. Acum mâncăm prima dată şi sunt bune."

Iar alţii au venit la eveniment ca să cumpere dulciuri aduse de la Chişinău.

"Nişte biscuiţi. I-am luat, nici nu am gustat, i-am luat aşa pentru că arătau foarte bine."



"Super, nemaipomenit. Au organizat foarte bine, frumos, muzică, mâncare, vinuri foarte bune, frumos afară, plăcut."