Ziua Naţională a Vinului 2019. Surprizele pregătite pentru vizitatori

Ziua Naţională a Vinului se apropie cu paşi tot mai rapizi. În acest an, sărbătoarea îşi va surprinde vizitatorii cu mai multe surprize, iar turiştii care vor păşi pe meleagul ţării noastre vor primi un mesaj prin care vor fi invitaţi la marea sărbătoare. La ediţia din acest an, în Piaţa Marii Adunări Naționale îşi vor da întâlnire un număr record de 68 de producători vinicoli. Cu această ocazie, evenimentul emblematic al Moldovei se va desfăşura în premieră şi în Scuarul Catedralei Naşterea Domnului, dar şi pe strada pietonală Eugen Doga.

În primul weekend al lunii octombrie, zona de Centru a Capitalei se va transforma într-un adevărat templu al vinului. În Piaţa Marii Adunări Naţionale, vor fi amplasate standurile celor 68 de vinificatori, în funcţie de zonele pe care le reprezintă. Sărbătoarea se va extinde, în exclusivitate, pe 25 de mii de metri pătraţi. Mai exact, în parcul Catedralei Mitropolitane vor fi amplasate pe de o parte, Curtea Ţărănească unde vizitatorii vor fi întâmpinaţi de gospodarul şi gospodina casei, iar pe de alta, Zona meşteşugarilor - loc în care cei prezenţi vor avea ocazia să participe la mai mult ateliere de creaţie.

"18 ediţii, noi am ieşit din cămaşa noastră şi am fost nevoiţi să ne extindem. Tot spaţiul ăsta, noi am socotit că este peste 25 de mii de metri pătraţi", a afirmat directorul Oficiului Național al Viei şi Vinului, Gheorghe Arpentin.

Pe bulevardul Grigore Vieru va fi amplasat un infopoint de unde turiştii, şi în acest an, vor putea porni spre 11 crame din ţară. Acolo oamenii vor avea ocazia să participe la producerea vinului şi deasemenea, vor putea savura câte puţin din produsul mândriei nostrea naţionale.

La ediţia din acest an, marea distracţie se va da pe scena care va fi amplasată pe strada pietonală Eugen Doga. Organizatorii anunţă că cei prezenţi la sărbătoare, vor putea dansa pe ritmurile celor ma îndrăgiti interpreţi de la noi şi de peste hotare.

"Am încercat să ne extindem şi aici în ceea ce priveşte geografia participării la sărbătoare, deci merge vorba despre vecinii noştri din România, din Ucraina să fie ansambluri care vor prezenta programele lor artistice", a menţionat directorul Oficiului Național al Viei şi Vinului, Gheorghe Arpentin.

Pentru a promova consumul moderat de vin va fi pus în vânzare Carnetul degustatorului. Acestea conţine un pahar de tritan de 100 de procente reciclabil, tichete pentru degustarea a 11 vinuri și a unui vin favorit, bilete de călătorie cu troleibuzul, dar şi multe alte facilităţi, toate pentru vizitatorii evenimentului.

Mai nou, la ediţia din acest an, sunt aşteptaţi peste 50 de jurnalişti din diferite ţări care vor reflecta evenimentul de mare anvergură în presa internaţională.

"Îi invităm să cunoască care este sărbătoarea noastră ce este ea şi ulterior să o comunice şi să o promoveze fiecare în ţara lui", a comunicat expertul media și branding al ONVV, Daniela Donțu.

Turiştii care vor păşi pe meleagurie noastre în perioada de 5 şi 6 octombrie vor fi întâmpinaţi cu câte o sticluţă de vin. Totodată aceştia vor primi pe telefon mesajul "Bine ați venit în Moldova. Sunteți invitați la Ziua Națională a Vinului".

Sărbătoarea este organizată deja pentru al 18-lea an consecutiv. În acest an, pentru organizarea evenimentului vor fi cheltuiţi peste trei milioane de lei, bani alocaţi de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, dar ţi Asociaţiile de producători vinicoli.