Ziua Naţională a Vinului 2018. Ce SURPRIZE îi aşteaptă pe vizitatori

Evenimentele dedicate Zilei Naţionale a Vinului au fost deschise oficial. În Piaţa Marii Adunări Naţionale este deja agitaţie. Vinificatorii şi-au aranjat sticlele pe rafturi, iar oaspeţii sunt aşteptaţi cu bături alese.

Premierul PAVEL FILIP: "Mă bucur să văd azi aici atât de mulţi vizitatori, atât de multe zâmbete şi feţe luminoase. Desigur, acolo unde este vin, nici nu poate fi altfel. Avem peste 60 de producători autohtoni prezenţi aici la cea dea XVII-a ediţie a Zilei Naţionale a Vinului, cu genericul "Vin din sufletul Moldovei". Sunt absolut sigur că fiecare vin expus astăzi vine din sufletul Moldovei. În acelaşi timp, cunosc că aceste vinuri mai conţin şi multă muncă şi dragoste depusă de către dvs. Suntem o ţară cu oameni primitori şi deschişi şi aşa cum arată şi spotul de promovare a ţării: oameni care cinstesc cu generozitate din puţinul lor pe orice oaspete care le calcă pragul.

Fiecare moldovean va oferi un pahar de vin şi o plăcintă oaspetelui care îi trece pragul astfel încât să încălzească sufletul oricărui trecător. Am avut ieri la Chişinău, în calitate de oaspeţi, prieteni ai Republicii Moldova, prim-miniştri ai Georgiei, ai Ucrainei, vicepremierul azer, am vorbit despre prietenii, despre alianţe şi despre vinuri.

Am ajuns la concluzia că uneori vinurile noastre spun mult mai mult despre noi. Vinurile din Moldova, la fel ca şi poporul nostru au trecut prin chinuri au trecut perioade mai complicate, au trecut prin embargouri impuse de Rusia, după care au luat calea spre Uniunea Europeană. La fel şi poporul nostru a trecut prin multe greutăţi dar suntem determinaţi în calea noastră spre marea familie UE. Aşa cum ne-a arătat ziua de ieri, şi vinurile, dar şi noi ca ţară, avem alianţe frumoase cu elemente ucraineşti, georgiene, dar şi româneşti.

Este pentru mine o mândrie ca prim-ministru să îi servesc pe oamenii noştri cu un vin bun, care vine din sufletul Moldovei. Şi pentru acest lucru, dragi vinificatori, vreau să vă mulţumesc din suflet pentru că îmi oferiţi această posibilitate să mă mândresc cu vinurile din Republica Moldova care nu o singură dată reprezintă de fapt cartea de vizită a ţării noastre. Vinurile noastre se regăsesc nu numai în piaţa UE, dar şi în pieţele SUA, Japonia, şi sunt sigur că şi concetăţenii noştri din diasporă atunci când văd o sticlă de vin moldovenesc se mândresc şi văd acolo o parte din ceea ce au lăsat acasă.

Vinurile noastre câştigă medalie după medalie, în fiecare an, avem deja peste 400 de distincţii la concursurile internaţionale, medalii care au urcat Moldova în topul ţărilor europene în acest capitol. Iar noi ca autorităţi ne simţim responsabili să oferim condiţii pentru ca acest sector să se dezvolte în continuare. Sectorul vitivinicol reprezintă 16% din valoarea adăugată în agricultură, 12% din exporturi. Vreau să vă asigur că şi în continuare guvernul va investi în acest domeniu care este poate unul care va aduce plus valoare şi în continuare economiei noastre. La final vreau să vă mulţumesc organizatorilor acestui eveniment frumos şi constat că această, an de an, sărbătoare Naţională a Vinului devine tot mai bine organizată. Devine un eveniment la care vin tot mai mulţi oameni de peste hotare care vin să guste."

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, NICOLAE CIUBUC: Sunt onorat să vă salut la Ziua Națională a Vinului, care se desfășoară toamna, când podgoriile sunt recoltate, iar în crame se face vinul. În numele ministerului, viticultorilor şi vinificatorilor vă salut si vă doresc să apreciați truda celor ce muncesc, promovând imagine a tarii.

Dezvoltarea sectorului este indispensabilă, cultivarea vitei de vie sunt îndeletniciri milenare pe aceste meleagurile. Strugurii şi vinul prezintă trecutul, prezentul şi viitorul țârii. Evenimentul ne oferă posibilitatea de a face totalizare şi de a aduce în valoare oamenii care muncesc pe tărâmul acestui frumos sector. În pofida greutăților sectorul e dezvoltă cu pași mici, dar fermi. Tehnologizarea companiilor, promovarea produselor pe piețele de desfacere. Grație muncii, s-a plantat 1.500 de plantații moderne, investiții de peste 150 de milioane e de lei, se estimează o recoltă peste 660 de mii de tone, din care se va face peste 23 de milioane de decalitri d evin.

În ultimele șapte luni avem 17% creșteri. Cea mai valoroasă performanţa este calitatea vinului, exprimată prin cele 400 de medalii obținute în acest an. Companiile manifestă o activitate intensă, prin producerea 60 de denumiri de vinuri cu Indicație Geografică.

Statul urmărește să majoreze subvențiile, să le achite la timp şin să ajusteze legea, ele arată că statul este un paner credibil mediului de faceri. În calitate de ministru, voi depune efortul ca ramura să prospere, aveți deschiderea şi suportul. Vă îndemn să degustați din bucatele şi vinurile alese, să participați la școlile oenologice, să fiţi spectatori la programele artistice, să vă simțiți bine la sărbătoare şi să savurați vin din inima Moldovei."