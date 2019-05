Ziua Muncii, în stil SOVIETIC. Cum socialiştii au sărbătorit 1 MAI (VIDEO)

Adoptarea oricăror legi antioligarhice este posibilă numai în cadrul unei coaliții de guvernare stabile. În caz contrar, țara noastră se va confrunta cu un nou haos și sărăcire. Aceasta este una dintre prevederile rezoluţiei aprobate de PSRM, la mitingul organizat astăzi, la Chişinău, cu ocazia Zilei Internaţionale a Muncii. Cu steaguri roşii în mâini, pe notele fanfarei prezidenţiale, în mod tradiţional, socialiştii au mărşăluit pe străzile Capitalei, amintind de paradele sărbătorite în Uniunea Sovietică.

Participanţii la marş au pornit în coloană de la Circ şi au mers până în Scuarul Teatrului de Operă şi Balet "Maria Bieşu".

Unii au venit chercheliţi la eveniment, a cărui semnificaţie nu a contat prea mult:

"Eu am venit să suţin socialiştii, eu cu socialiştii am fost şi am să fiu. - Dar de ce aţi venit să susţineţi socialiştii, astăzi este 1 mai, de fapt. - Eu am venit să susţin că eu ţin la partidul ista, şi gata".,