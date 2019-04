ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII. Pacienţii au beneficiat de consultări gratuite

Consultări medicale gratuite şi analize de laborator făcute într-un timp record şi cu aparate moderne.

Aceste servicii au fost puse la dispoziţia locuitorilor Capitalei cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii. Oamenii au format cozi la corturile cu medici veniţi în Grădina Publică "Ştefan cel Mare".



În cadrul acţiunii, trecătorii îşi pot face, de exemplu, o analiză a sângelui, să-şi măsoare tensiunea şi nivelul de glucoză.



"Putem să mergem şi la policlinică, dar să vii la aer liber pentru o consultaţie este mult mai bine şi noi am profitat de asta."



"Am venit mai de dimineaţă, am prins rândul şi am nimerit la timp. Iniţiativa este foarte bună e binevenită, desigur că încet merge treaba dar e bine. Suntem mulţumiţi sunt şi cu soţia aici."



Între timp cât aşteptau rezultatele investigaţiilor medicale, doctorii, pacienţii şi voluntarii au făcut un lanţ al solidarităţii, pentru a marca Ziua Mondială a Sănătăţii.



Ministrul Sănătăţii, prezent la eveniment, a vorbit şi despre soluţiile pentru a atrage în sistem câţi mai mulţi medici de familie.



"Pentru moment, din cei 234 de medici care ne lipseau am acoperit practic cu o sută de medici aceste necesităţi, care ne lipseu şi mai avem de lucrat astfel încât până la sfârşitul anului implicând şi studenţii rezidenţi şi cei care vor termina în acest an medicina şi găsind alte alternative, să asigurăm cetăţenii din R. Moldova cu câte un medic de familie", a spus ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Silvia Radu.



Consultările gratuite în cadrul Zilei Mondiale a Sănătăţii au loc pentru al 10-lea na consecutiv.