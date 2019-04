Ziua mondială a sănătăţii, marcată astăzi şi la Chişinău. Viitorii medici au împărţit fructe pacienţilor

Alimentaţia corectă, exerciţiile fizice şi vizitele regulate la medic, sunt principalele ingrediente pentru o viaţă lungă şi fericită.

Este mesajul transmis, astăzi, de Ziua Mondială a Sănătăţii de către un grup de medici şi studenţi de la medicină, care au organizat cu această ocazie un flash-mob.

Potrivit medicilor, cei mai mulţi moldoveni ajung la o consultaţie medicală când nu mai suportă durerea. Cea mai simplă, dar şi ignorată regulă este alimentaţia. Potrivit statisticilor, moldovenii iubesc sarea, zahărul şi grăsimile şi aproape uită de fructe şi legume.



"În primul rând este recomandată mişcarea, activitatea de cel puţin 30 de minute în fiecare zi. Un consum limitat de sare, sub cinci grame. Pentru că datele arată că noi consumăm peste zece grame pe zi. Alimentație sănătoasă cu toate principiile care sunt, consumăm foarte puţine fructe şi legume şi sigur să abandonăm viciile", a spus medicul Virginia Șalaru.



Pentru a sesiza problema alimentaţiei, viitorii medici au împărţit fructe pacienţilor de la spitalul numărul 1 din Capitală.



"Consider că cea mai mare valoare pe care ei o neglijează este sănătatea. Nu prea au grijă, din păcate. Şi rolul nostru, ca asistenţi medicali, ca medici este să-i informăm cum trebuie să procedeze corect", a spus o studentă.



"Populația noastră chiar are nevoie de nişte sfaturi, nişte îndemnuri. Să facă cât mai multă mişcare, să nu facă exces de grăsimi de sare, să se hidrateze şi cred că o dispoziţie bună ar încuraja acest proces", a spus o altă stidentă.



Pacienţii au recunoscut că nu prea au grijă de sănătatea lor, iar când vine vorba de vizita la medic, aceştia o amână pentru un termen nedeterminat. Unii spun că au început să se îngrijească de sănătatea lor doar după vârsta de 50 de ani.



"După 50 de ani trebuie să avem grijă de sănătatea nostră. Trebuie să reducem din cantitatea de sare, zahăr, grăsimi şi condimente."

"Am trei zile de când am ieşit din spital, am fost operată.Trebuia sănătatea să o păstrăm, pentru că-i scumpă. Cam cât de des mergeţi la medic? Rar.."



Ziua Mondială a Sănătăţii este sărbătorită anual în data de 7 aprilie.