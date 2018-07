Ziua Mondială a Populaţiei. În Capitală a fost organizată o sesiunea publică dedicată planificării familiilor

Astăzi este Ziua Mondială a Populaţiei. Cu această ocazie, în Capitală a fost organizată o sesiunea publică dedicată planificării familiilor.

Zeci de persoane au venit pentru a se informa despre metodele de contracepţie.

La eveniment a fost prezentat şi un spot, în care se vorbeşte despre miturile privind evitarea sarcinilor nedorite. Metode total greşite, spun medicii.



"Am auzit din istorie că foloseau o buretă care o înmuiau în suc de lămâie dacă nu mă înşel. După actul sexual dacă faci mult sport în ziua aceea e posibil să nu rămâi gravidă."



"Cu oţetul şi coca-cola sunt nişte metode foarte utilizate. În unele cazuri unele femei introduceau într-adevăr un tampon înmuiat în oţet în vagin, dar marea majoritate făceau duş vaginal cu oţet diluat. Şi iarăşi sunt metode greşite", a spus medicul ginecolog, Vera Melniciuc.



Potrivit datelor Centrului de Cercetări Demografice, în Moldova, fiecare al șaptelea bărbat consideră că femeia este responsabilă de planificarea familiei.



"Aşa cum sex fac în doi, tot aşa şi deciziile ce ţin de contracepţie trebuie luate în doi. Deci, este responsabilitatea ambilor parteneri", a spus medicul ginecolog, Vera Melniciuc.



Cei mai mulţi spun că apelează adesea la metode contraceptive şi nu cred în miturile din trecut.



"Eu cred că este nevoie de a se folosi de prezervative, de pastile contraceptive şi este binevenit de a planifica copilaşul şi de dus la medicul ginecolog."



" Igiena după actul sexual, în perioada de alăptare nu poţi rămâne însărcinată ceea ce foarte multe femei se conduc şi astăzi după acest stereotip, dar realităţile arată altceva. "



"M-am protejat natural, nu am folosit nimic aşa. Am fost băiat exemplar nu am prea călcat strâmb.."



"Cred că pentru societatea noastră ar trebui să se folosească cele mai uşor şi eficiente metode de contracepţie, în primul rând prezervativul. "



La eveniment a fost prezent şi ministrul Sănătăţii, Svetlana Cebotari.



" Ne propunem prin acest eveniment dar şi prin multe acţiuni care vor avea în continuare cât şi pe parcursul următorilor ani de a informa pe larg populaţia privind metodele de contracepţie", a spus ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetalana Cebotari.



Sesiunea publică a fost organizată de Ministerul Sănătăţii şi Agenţia ONU.