Ziua mondială a persoanelor cu intoleranță la gluten: Peste 300 de copii din ţară suferă de această boală

În Moldova sunt peste 300 de copii care suferă de boala celiacă sau cum i se mai spune intoleranţa la gluten. Specialiștii spun că cifrele ar putea fi mult mai mari, pentru că există persoane care nu au fost încă diagnosticate cu acestă boală relativ nouă pentru ţara noastră. În fiecare an, la Institutul Mamei şi Copilului sunt diagnosticaţi cu această maladie 10 - 12 copii. Cei, pentru care glutenul este un duşmanul al sănătăţii, sunt nevoite să menţină un regim strict de alimentaţie. Astăzi este marcată ziua mondială a persoanelor cu intoleranță la gluten.

Primele simptome că Gloria suferă de o alergie alimentară au apărut încă de la opt luni. Aceasta nu mânca, nu adăuga în greutate şi nu dormea. După ce medicul a stabilit că fetiţa suferă de intoleranţă la gluten, mama acesteia a fost nevoită să o hrănească conform unui regim alimentar strict. Ea cumpără paste, cereale şi făină fără gluten de peste hotare.



"Pâine nu cumpărăm. Eu prepar de casă. Cu făina este mai complicat că este foarte scumpă. Ca să economisesc făina o fac şi cu făină de porumb sau de hrişcă", a spus Luminiţa Şerban, mamă.



Acum Gloria are 4 ani şi încă nu frecventează grădiniţa. Părinţii ei însă sunt dispuşi să îşi ducă micuţa la grădiniţă, dacă administraţia instituţiei le-ar permite să îi dea mâncare la pachet.



"Cu grădiniţa noi am început procedurile care trebuie de trecut, specialiştii, toate analizele, dar am hotărât cu soţul totuşi să aşteptăm cu grădiniţa, mai bine pentru siguranţa copilului", a spus Luminiţa Şerban, mamă.

Şi această mămică a aflat recent că şi micuţa ei este bolnavă.



"După fiecare mâncare puţin vomita, ne-am adresat la domnul medic, a depistat boala care trebuie, malabsorbţie intestinală. ''



Glutenul blochează stomacul persoanelor bolnave, iar substanțele nutritive nu sunt absorbite de organism. Potrivit medicilor, unul dintre simptomele care ar trebui să-i pună în gardă pe părinţii este că micuţii, în primul an de viaţă, nu se dezvoltă. Ulterior, boala poate duce la cancerizarea intestinului.



"La opt, nouă, zece luni cum începe diversificarea alimentaţiei se observă că copilul rău mănâncă. Şi dacă el nu vrea să mănânce, atunci el nu creşte", a spus Ion Mihu, şeful Secţiei gastrologie, Institutul Mamei şi Copilului.



Oamenii care au astfel de probleme de sănătate înlocuiesc pâinea cu mămăligă și exclud definitiv din alimentație produsele din grâu. Alte alternative nu au, pentru că în țară cereale fără gluten se găsesc cu greu, iar biscuiți și pâine fără această substanţă, nu se fabrică. Importate de peste hotare, produsele fără gluten sunt foarte scumpe. Angela Sobol a deschis o fabrică în raionul Floreşti, unde sunt produse doar cereale. Un pachet costă în medie 16 lei. Pe viitor, în sortiment vor fi şi biscuiţi.



"Pentru a veni cu un aport mai mare de substanţe nutritive pentru copilaşi, persoanele care ţin dietă fără gluten, ne-am gândit să îmbogăţim aceste produse cu seminţe de cânepă, de strugure, seminţe de dovleac", a spus Angela Sobol, directorul fabricii de produse fără gluten.



Intoleranţa la gluten afectează, oficial, un procent din populaţia globală.