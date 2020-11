Ziua mondială a fotbaliștilor nevăzători a fost marcată în acest an la antrenamente

Vineri a fost marcată Ziua mondială a nevăzătorilor. Din cauza pandemiei de COVID-19 tradiţionalele evenimente organizate în această zi au fost anulate, aşa că fotbaliştii de la Federaţia Sportivilor Nevăzători, au sărbătorit la antrenamente."Pandemia a făcut foarte multe corective în lucrul federaţiei şi să vă spun sincer s-au anulat foarte multe campionate, turnee, cum în afara ţării aşa şi la noi în ţară."În anii precedenţi, în această perioadă, fotbaliştii erau plecaţi în turnee peste hotare. Antrenorul lor, Valeriu Burlac, ne-a povestit că sportivii sunt dornici de competiţii."Băieţii au stat mult în case şi sunt dornici să iasă, să alerge, mai ales că anterior se antrenau permanent, iar acum acest lucru le lipseşte. Ei vin entuziasmaţi indiferent de timpul de afară."Valeriu Popov şi-a pierdut vederea la doar 7 ani în urma unui accident. Acesta, însă, nu a dat mâinele jos şi a continuat să îşi trăiască viaţa şi să facă ceea ce îi place cel mai mult, să joace fotbal. De şapte ani este membrul al echipei şi spune că sportul îl ajută să se descurce mai bine în viaţă."Dezvoltă foarte mult simţurile, dezvoltă spiritul de echipă şi dezvoltă simţurile e ceva interesant. Ştiţi eu cred că maturitatea fiecărui sportiv constă în aceea de a participa, acesta este primul element să ieşim, să participăm, să socializăm, să jucăm, să concurăm."Ion Tărâţă, care s-a remarcat ca fiind unul dintre cei mai buni marcatori din penalti, spune că nu îşi imaginează viaţa fără fotbal."Deja nici nu mai ştiu, am senzaţia că sunt în fotbal de toată viaţa, cred că vreo 7 ani minim. Am avut succese foarte mari cu echipa noastră, cu ţara noastră, anul trecut chiar am fost la un campionat în Bulgaria unde am luat locul 2."Ziua Internaţională a Nevăzătorilor a fost instituită în 1993 şi mai e cunoscută ca "Ziua bastonului alb".