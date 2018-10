Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural. Cum a fost marcată în satul Măgdăceşti, Criuleni

Au sărbătorit prin muncă. Ziua internaţională a femeilor din mediul rural a trecut practic neobservată de reprezentantele sexului frumos. La Măgdăceşti, raionul Criuleni, unde din cei 36 agenţi economici, 20 sunt femei, doamnele spun că nici nu au ştiut de o astfel de sărbătoare. Bărbaţii, în schimb, au recunoscut că fără ele nu-şi imaginează viaţa şi le-au urat răbdare.

Eugenia Crâşmaru are 86 de ani. Bătrâna a trăit toată viaţa la sat. De când se ţine minte munceşte de cu zori şi până în seară. Chiar şi de ziua ei am găsit-o lucrând prin grădină.



"Pe unde mai plâng, pe unde mai râd, dar merge lucrul înainte. Am cules poama, am săpat. Trebuie să ţină gospodăria, să sape, să prăşească să crească copiii. Femeia tare trebuie să lucreze să ţină copiii, bărbatul. E totul în capul ei", a spus Eugenia Crâşmaru, localnică satul Măgdăceşti raionul Criuleni.



Vera Dabija este deja pensionară, dar continuă să muncească ajutor de educator.



"Sunt mamă a cinci copiii, unul dintre ei a decedat. Eu i-am învăţat ca în primul rând să fie gospodari. Băieților le-am spus să fie capul familiei", a spus Vera Dabija, pensionară.



Vera Guzun este proprietara morii din localitate. Femeia spune că pentru ea motiv de sărbătoare este faptul că a reuşit să ofere un loc de muncă mai multor familii, iar ziua de astăzi este una obişnuită.



"Lucrând cred că sărbătorim. Ne dedicăm totalmente pentru îmbunătăţirea situaţiei din sat. Oamenii au fost încadraţi, acuma cred că suntem 12 fără familie. Aici lucrează şi oameni din sat, dar şi din alte localităţi. Angajaţii primesc un salariu lunar regulat între trei şi cinci mii de lei", a spus Vera Guzun, agent economic satul Măgdăceşti.



Nadejda Negură este medic de familie la Centru de Sănătate din Măgdăceşti . Ea spune că femeile sunt mai sensibile, şi mai expuse riscului de aceea uneori sunt nevoite să-i treacă pragul mai des.



"Femeia în familie îşi ia asupra sa foarte multe lucruri şi bărbăteşti. Ea nu numai că face mâncare şi copiii. Ea taie lemne, şi la pământ şi cară. Boala nu depinde numai de lucrul fizic, fiindcă lucrul fizic este mişcare, dar mişcarea este viaţă. Nu se preţuieşte sănătatea atunci când ea este", a spus Nadejda Negură, medic de familie în satul Măgdăceşti.



Bărbaţii din localitate spun că nu-şi imaginează viaţa fără femei, iar de ziua lor, le-au dorit sănătate şi putere.



"Fericire. Ne mândrim cu femeile noastre", a spus un bărbat.

"Toată nădejdea este în femei. Sunt sprijin în toate celea", a adăugat un alt bărbat.



Sărbătoarea a fost instituită în anul 1995 de către Organizaţia Naţiunilor Unite pentru a scoate în evidenţă rolul femeii la dezvoltarea economică a satelor, dar şi în asigurarea bunăstării familiilor. Asta le-a urat femeilor şi Andrian Candu. Speakerul s-a aflat într-o vizită de lucru în satul Temeleuţi, raionul Floreşti şi a pozat alături de câteva localnice.