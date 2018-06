Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Ajută și pe alții să fie printre noi! Donează sânge! Dăruiește viață

Sângele este o sursă importantă, atât pentru tratamentele planificate cât și pentru intervențiile de urgență. Iar transfuzia sângelui salvează milioane de vieți în fiecare an, în unele cazuri, constituind unica șansă în prelungirea vieții. Sângele este vital pentru tratarea răniților în situații excepționale (dezastre naturale, accidente, etc) precum și are un rol esențial în salvarea vieții materne și perinale.

Practica mondială demonstrează că doar donatorii, care voluntar donează, fără nici o constrângere sau motivare de ordin material reprezintă categoria cea mai sigură, cu risc minim de a transmite prin sângele său recipientului o maladie gravă.

În acest sens, la 14 iunie, când se celebrează Ziua Mondială a donatorului de sânge, invităm toți doritorii de a dona sânge, în Scuarul Grădinii Publice „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, între orele 09.00-15.00, unde va fi amenajat un punct de colectare a sângelui.

Dacă ai 18 ani, ia buletinul și vino cu prietenii și colegii pentru a participa în campania de promovarea a donării de sânge și celebrarea Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge!

Fiţi alături de donatorii de sânge voluntari şi neremunerați, contribuind la salvarea de vieţi omeneşti.

De asemenea vă așteptăm și în alte puncte de colectare:

Pe 07 iunie – la Centrul comercial „Jumbo”, str. Decebal 23/1,(orele 10.00-16.00)

Pe 08 iunie – la Complexul comemorativ Scuarul din str. Miron Costin, (orele 09.00-15.00)

Pe 09 iunie – în sediul Preturii Ciocana, str. Mircea cel Bătrîn 4/3,(orele 09.00-15.00)

Pe 14 iunie - la Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui, str. Academiei 11, (orele 08.00-15.00)

La fel în cadrul instituțiilor medico-sanitare din țară vor fi organizate donări de sânge pentru populația doritoare de a dona sânge.