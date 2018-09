ZIUA LUCRĂTORILOR SOCIALI: Autorităţile le-au împărţit diplome specialiştilor

foto:

Cei mai devotaţi asistenţi sociali au primit diplome de merit cu ocazia zilei profesionale. Anastasia Zaharia, o tânără de 25 de ani, activează în domeniul protecţiei sociale, de doi ani. Ea spune că profesia pe care o are e una nobilă, deoarece are misiunea de a scoate oamenii din impas.



"Domeniul meu de formare a fost în domeniul muncii. Nu aş fi activat în acest domeniu dacă nu mi-ar fi plăcut, îmi place să comunic cu oamenii, îmi place să-i ajut, îmi place să-i ascult problemele lor", a spus consultantul în Direcţia Politici Ocupaţionale a MSMPS, Anastasia Zaharia.



La eveniment au participat 35 de şefi ai Direcţiilor raionale de Asistență Socială. Ei se bucură că, în ultima perioadă, se atestă o creştere a cazurilor în care copiii fără părinţi sunt încadraţi în familii.



"Este un serviciu foarte util, eu cred, deoarece am avut copii şi mai mulţi, dar noi lucrăm şi la reintegrarea copiilor. Anul acesta, undeva la 12 copii au fost reintegraţi în familiile biologice", a spus şefa Serviciului de Asistenţă Parentală din Ungheni, Svetlana Beşliu.



Alţi lucrători sociali spun că munca lor este pe cât de grea, pe atât de plăcută.



"Angajaţii din domeniul asistenţei sociale au o misiune destul de nobilă, sunt implicaţi în viaţa persoanelor. Sunt alături de beneficiari în cele mai critice momente ale vieţii", a spus şefa Direcţiei Politici de Asistenţă Socială, Julieta Popescu.



Asistenţii sociali au fost felicitaţi de conducerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, dar şi de deputaţi.



"Datorită vouă, astăzi, avem copii cu statut determinat, avem bătrâni care beneficiază de suportul dstră. Desigur că ne dorim şi în continuare ca echipa dstră, să fie o echipă unită, să reprezinte şi în continuare şi să aibă grijă de acei oameni, care necesită zi de zi ajutorul nostru", a spus ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Svetlana Cebotari.



"Vreau să mulţumesc tuturor celor care au înţeles că domeniul protecţiei sociale este pe cât de sensibil, pe atât şi de important în dezvoltarea uneiu comunităţi", a spus preşedintele Comisiei Protecţie Socială a Parlamentului, Valentina Buliga.



Ziua lucrătorilor sociali e sărbătorită pentru a-l 17-lea an consecutiv. În Moldova, activează aproape cinci mii de specialişti în acest domeniu, dintre care peste o mie sunt asistenţi sociali.