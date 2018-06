Ziua Internaţională a Tatălui în Moldova. Din 2016, 3.300 de taţi şi-au luat concediu paternal

Nouă taţi s-au lăsat fotografiaţi cu micuţii lor, chiar în primele clipe de la naştere. Imaginile au fost prezentate în cadrul expoziţiei "Primele Minute Contează" inaugurată la iniţiativa Parlamentului, în parteneriat cu Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor, cu ocazia Zilei Internaţionale a Tatălui.



"De trei ori am trăit această experienţă şi de fiecare dată este deosebită, de fiecare dată este altfel. Chiar de la naştere este foarte important ca tatăl să fie alături, fiindcă se crează relaţia şi legătura între ei", a spus preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.



Chitaristul Alex Calancea a recunoscut că a avut mai puţine emoţii la naşterea celui de-al doilea copil.



"E un moment special când îţi vezi pentru prima dată copilul. Îţi dai seama că este o parte din tine. Este atât de fragedă şi necesită iubire chiar din primele secunde ale vieţii", a spus chitaristul Alex Calancea.



Ziua Tatălui este marcată în a treia duminică a lunii iunie. Puţini moldoveni cunosc însă despre această sărbătoare.



"Sincer să vă zic, nu am ştiut de aşa sărbătoare."



" - Aţi auzit de aşa sărbătoare în Republica Moldova? - În Moldova nu, dar în ţara unde sunt am auzit de ziua tatălui. Ce privilegii au taţii în Italia? - Respect, fiindcă, tata este la fel ca mama."



Maxim Dermenji e tată de gemeni. Băieţii au un an şi jumătate.



"Este foarte greu să fii tată de gemeni, dar când sunt mai măricei totul devine mai uşor. Bucuria este dublă şi nu poate fi descrisă în cuvinte", a spus tatăl de gemeni Maxim Dermenji.



Bărbatul povesteşte că odată cu apariţia micuţilor, priorităţile s-au schimbat.



"Dacă acum un an aveam grijă doar de mine şi soţie, acum prima responsabilitate sunt copiii", a spus tatăl de gemeni Maxim Dermenji.



Din 2016, în Moldova, a fost legiferat concediul paternal. Peste 3.300 de taţi au beneficiat de 14 zile de odihnă, plătite din fondul asigurărilor sociale.