Ziua Internațională a sportului Yoga: Parcul Dendrariu din Capitală s-a transformat într-o sală de sport

Să practici yoga nu este doar sănătos, dar și vesel. Astăzi, cu ocazia Zilei Internațională a sportului Yoga, parcul Dendrariu din Capitală s-a transformat pentru câteva ore într-o sală de sport. Astfel, zeci de iubitori de yoga au exersat diverse elemente specifice acestui sport, fiind ghidați de un instructor profesionist.

Practicat în mod regulat, acest tip de sport, ajută la îmbunătățirea stării fizice, reduce stresul și ajută la ghidarea corectă a emoțiilor, spun specialiștii.

Lecția a cuprins exerciții de yoga, ki gong, meditație și respirație. Pentru început, cei prezenți au făcut exerciții de relaxare, după care au trecut la cele mai complicate. Oamenii au rămas satisfăcuți de astfel de lecție, majoritatea nu doar cunosc acest tip de sport, ci și î-l practică regulat.



”Foarte mult iubesc yoga. Yoga nu este sport, dar este un mod de viață, este foarte benefică pentru sănătate, mai ales în ritmul alert al vieții”.



”Eu și până acum am practicat yoga, am o atitudine foarte pozitivă și cred că este o ocupație foarte eficientă pentru oameni”.



”Mie foarte mult mi-a plăcut această lecție. Eu iubesc iubesc yoga, foarte des mă ocup cu yoga. Este foarte benefic pentru sănătate”.



”Da, am mai practicat yoga și înainte, cred că , undeva cu cinci ani în urmă. Am făcut ceea ce, este un mod viață și este un mod de a te relaxa, de a-ți mobiliza energia. E foarte benefic”.



Cătălina Bojescu este cea care a predat exercițiile de yoga. Aceasta practică de zece ani acest sport și spune că unul din beneficiile exercițiilor de yoga este că omul devine mai puternic fizic și mintal.



”Beneficiile sunt enorme şi şase din care ştiu eu sunt: relaxează mintea, devii mai focusat, o sănătate mai bună pentru fiecare poate să aibă grijă de corpul lui prin exerciţiile pe care le practică zilnic. Acordă un echilibru al minţii, al corpului fizic şi al spiritului”, a spus antrenoarea de yoga, Cătălina Bojescu.



Yoga este o străveche mișcare fizică, mintală și spirituală, ce își are originile în India. În traducere cuvântul yoga înseamnă uniune, ceea ce stipulează faptul că spiritul și corpul pot fi puse într-un echilibru, încât să creeze un singur element.