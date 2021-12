Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Ofiţerii INSP au prezentat un spectacol de echitație și au oferit daruri copiilor cu nevoi speciale

Au avut un motiv în plus să zâmbească şi să se simtă deosebiţi. Este vorba despre persoanele cu nevoi speciale, a căror zi a fost marcată vineri. De dimineaţă, peste 50 de familii au participat la activităţi sportive, pentru a arăta că pot să fi ca toţi ceilalți. Totodată, ofiţerii INSP au prezentat un spectacol de echitație şi au oferit cadouri mai multor copii.



Părinţii care au copii cu sindromul Down ne-au spus că evenimentul este un motiv pentru demonstra că, prin dragoste şi dăruire, micuţii pot trăi o viaţă obişnuită.



„Avem starturi vesele. Chiar suntem bucuroşi că am fost invitaţi, aşa evenimente sunt mai rar acum. Suntem într-o perioada mai grea în lume şi în Moldova, dar e super.”

„Foarte importante sunt activităţile părinţi şi copil, aşa încurajăm copilul să facă mai multe activităţi cu părinţii.”



Evenimentul a fost organizat cu scopul de a sensibiliza populaţia şi pentru a promova sportul în rândul copiilor cu necesităţi speciale.



„Participă mai mult de o sută de copii cu părinţi. Suntem foarte, foarte bucuroşi. Suntem mulţumiţi că s-au încadrat în această sărbătoare şi părinţii, asta este o minune.”, a relatat Alexandra Danilenco, preşedintele „Special Olympics”.



„Astăzi este 3 decembrie, ziua persoanelor cu necesităţi speciale. Nu vreau să spun dizabilităţi fiindcă noi avem abilităţi şi, astăzi, arătăm că noi putem şi suntem. Este foarte important totul să facem prin sport.”, a menționat Ala Burlaca, preşedintele A.O. Sunshine.



Şi angajaţii Inspectoratului Naţional de Securitate Publică au devenit Moşi Crăciun pentru copilaşii cu nevoi speciale. Pe lângă cadourile oferite, micuţii au făcut cunoştinţă cu echipamentul INSP. Mai mult decât atât, oamenii legii au procurat scaune cu rotile pentru două fetiţe.



Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 1992 şi este marcată anual, în data de 3 decembrie.