Ziua Internaţională a Motociclistului. Bikerii din ţară şi-au scos din garaje bijuteriile pe două roţi şi au mers la muncă

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Motociclistului, 20 de şoferi din ţară şi-au scos din garaje bijuteriile pe două roţi și și-au dat întâlnire în parc, dis de dimineaţă, după care au pornit la muncă.

Majoritatea celor prezenţi au spus că şi-au schimbat maşinile pe motociclete, pentru că acest lucru le redă libertate şi inspiraţie. În Moldova sunt peste 20 de mii de motociclişti.

Bikerii au lipit pe vehicule stickere cu inscripţia "Ride to work", şi au pornit la serviciu, aşa cum obişnuiesc să facă în fiecare zi. Vedete au fost două motociclete cu ataş, care în pofida vechimii au rămas la fel de atractive.

"Mai am o motocicletă de două roţi, însă nu contează câte roţi are motocicleta, asta e o pasiune mai specială, un hobby", a menţionat Artiom Moghildea, motociclist.



Potrivit şoferilor, în ţara noastră sunt solicitate motocicletele cu preț rezonabil, confortabile și care consumă mai puțin combustibil. Acesta este motivul pentru care un italian conduce doar motocicleta, de când a venit în Moldova, în urmă cu şapte ani.



"Folosesc motocicleta zilnic, atunci când condiţiile meteo îmi permit, de obicei o lună în timpul iernii când afară este zăpadă stă în garaj, însă, restul lunilor o folosesc", a declarat un motociclist.



La ai săi 55 de ani, Veceslav Munteanu, un înrăit al vehiculelor pe două roţi, spune că nu ar schimba niciodată motocicleta pentru maşină: "Eu maşini niciodată nu am avut, nici nu o să am. Eu sunt un amator de două roţi şi atât. Asta e al meu, viaţa mea, mie îmi place".



Cu toate că sunt practice, motocicletele nu sunt atât de sigure. Potrivit datelor statistice, de la începutul anului, în ţară s-au produs 61 de accidente rutiere cu implicarea motocicliștilor, soldate cu 13 decedaţi și 63 de persoane traumatizate.

Ziua Internaţională a Motocicliștilor a fost instituită în 1992.