Ziua Internaţională a Îmbrăţişărilor. Oamenii s-au strâns în braţe, de la mic la mare

Dacă o persoană necunoscută vă ia astăzi în braţe, nu vă speriaţi. Asta pentru că în întreaga lumea este marcată Ziua Internaţională a Îmbrăţişărilor. Un grup de tineri din Chişinău a organizat cu această ocazie un flash mob, pentru a vedea care este reacţia moldovenilor atunci când sunt cuprinşi pe neaşteptate.



Unii trecători au fost luaţi prin surpindere şi au ales să fugă. Alţii s-au îmbăţişat reciproc cu tinerii.



Oamenii spun că se cuprind cu cei dragi de câte ori au ocazia, pentru că astfel fac schimb de energie pozitivă.



"Dar cui nu-i plac îmbrăţişările? Este o plăcere. Avem nepoţi, avem părinţi, fraţi, sigur e o plăcere", a zis un trecător.



"Plăcere, mai ales atunci când ai pe cineva drag alături. Dacă este persoana alături, o fac foarte des", a spus un trecător.



Provocarea a fost acceptată şi de poliţişti, dar şi de vânzători. Organizatorii spun că au vrut să aducă căldură şi zâmbete pe feţele oamenilor.



"Am decis să facem o frumoasă acţiune, hug days-Ziua Îmbrăţişărilor. În această zi friguroasă am umblat împreună cu toţi colegii mei şi am împărţit câte o îmbrăţişare la fiecare trecător. Câteodată noi voiam să plecăm, dar cel pe care-l cuprindeam nu ne lăsa. A fost fain", a declarat Marian Zagorean, organizator.



Potrivit psihologilor îmbrăţişările stimulează sistemul nervos, iar oamenii se cuprind pentru că simt astfel mai multă siguranţă.



" În organismul uman, în momentul în care noi ne îmbrăţişăm, se dezvoltă un hormon care aşa şi este numit-hormonul îmbrăţişărilor, care este oxitocina. Şi asta ne face să ne simţim bine, pentru că el face parte şi din sistemul de hormoni al fericirii. Şi el poate fi stimulat doar prin îmbrăţişarea cu celălalt", a menționat Inga Russu, psiholog.



Ziua Îmbrăţişărilor ca şi sărbătoare a apărut în Statele Unite, în anul 1986, iar în scurt timp s-a răspândit în toată lumea.