Ziua Internaţională a Fericirii 2018. Cât de fericiți sunt moldovenii

De Ziua Internaţională a Fericirii echipa noastră de filmare a încercat să afle dacă moldovenii sunt împliniţi. În timp ce unii cred că banii îi fac fericiţi, alţii au spus că o familie armonioasă, înţelegerea şi dragostea sunt cele care îi aduc zâmbetul pe buze.



"Eu chiar acum sunt fericită şi zâmbesc."



"- Cum să vă spun. -Aşa cum este. -Fericită."



"Aş spune că da."



"Da, eu sunt o persoană fericită."



"Sunt o persoană fericită."



"Chiar nu sunt fericită."



Nu am ezitat şi i-am întrebat pe moldoveni de ce se consideră persoane fericite, dar şi care sunt principalele motive de îngrijorare care îi fac să fie trişti.



"Ce mă face să fiu fericită, nepoţii mei, copiii mei, succesele lor."



"Când familia e sănătoasă, este înţelepciue în familie e o fericire nespus de puternică.



"Iată feciorul mi-a venit în vizită din Spania. Am nepoţi, strănepoţi. Şi de ce mai avem nevoie, sănătate şi voie bună."



Aşa cum se spune în popor că fericirea la bărbaţi trece prin stomac, un bărbat nu a ezitat să spună că şi o farfurie de borş roşu oferită cu dragoste de persoana iubită l-ar face fericit.



"Iubirea. Atunci сând vii acasă şi ştii că te aşteaptă cineva, te sărută, te întreabă cum la muncă. Când te aşteaptă cu mâncarea caldă, cu un cuvânt cald."



"Pentru că am realizat tot ce am vrut să realizez."



"Ce avem noi ca să fim fericiţi? Chiar întradevăr nu sunt fericită că las copiii şi plec peste hotare. Banii, dacă nu ai bani nu ai nimic. - Asta înseamnă fericire pentru dumneavoastră?- Da."



"Sunt fericit, da. -De ce?- Pentru că suntem chemaţi pentru asta, să fim fericiţi. Motivaţia trebuie să vină din interior, nu anotimpul de afară sau să dea vina pe guvernare sau pe altceva."



Potrivit psihologilor un om este fericit dacă se cunoaşte pe sine însăşi şi trăieşte în armonie cu interiorul său.



"Singurul creator al propriei fericiri este însăşi omul, pentru că de el depinde în mare parte cum vede lucrurile, cum le înţelege. Este acea construcţie din interiorul fiecăruia pe care singuri cărămidă cu cărămidă o ridicăm din fragedă pruncie. Nu fac oamenii mai fericiţi banii, călătoriile, poate să ne aducă o stare de satisfacţie pe moment. Fericirea este traiul în iubire în libertate şi armonizare interioară", a declarat Aurelia Cojocaru-Balan, psiholog.



Psihologul a venit şi cu sfaturi pentru cei care se simt mai puţin fericiţi şi anume să investeşti mereu în tine, să mergi la seminare motivaţionale pentru a înţelege cine eşti şi cum vrei să trăieşti. Conform unui studiu realizat de experții de la Columbia University, sub egida Naţiunilor Unite, ţara noastră s-a clasat pe locul 67 la capitolul fericirii, din totalul de 156 de state. Moldovenii sunt mai fericiți decât ucrainenii, dar mai puțin fericiți decât românii și rușii.