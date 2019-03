Ziua Internațională a Femeii. De ce s-a ales data de 8 martie pentru a sărbători

Ziua Internaţională a Femeii, marcată în fiecare an la 8 martie, este, potrivit ONU, un prilej pentru a sărbători actele de curaj şi hotărâre ale femeilor obişnuite care au jucat un rol extraordinar în istoria ţărilor şi comunităţilor lor, de a reflecta asupra progreselor înregistrate şi de a cere schimbări, scrie digi24.ro.

Tema din 2019, "Think equal, build smart, innovate for change", se axează pe modalităţi inovatoare care să promoveze egalitatea de gen şi împuternicirea femeilor, în special în domeniile sistemelor de protecţie socială, accesului la serviciile publice şi infrastructurii durabile, scrie Agerpres.



Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), incluse în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, necesită schimbări transformative, abordări integrate şi soluţii noi, în special în ceea ce priveşte promovarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi fetelor.



Inovaţia şi tehnologia oferă în prezent oportunităţi fără precedent, totuşi tendinţele indică o diviziune digitală a genurilor în creştere, iar femeile sunt slab reprezentate în domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei, matematicii şi designului, arată ONU.



Marcarea Zilei Internaţionale a femeii 2019 invită la celebrarea unui viitor în care inovaţia şi tehnologia creează oportunităţi fără precedent pentru femei şi fete să joace un rol activ în construirea de sisteme mai cuprinzătoare, servicii eficiente şi infrastructură durabilă pentru a accelera realizarea strategiilor de dezvoltare durabilă şi a egalităţii de gen.



Ziua Internaţională a Femeii este, de asemenea, o oportunitate de a analiza modalitatea de accelerare a Agendei 2030, creând un impuls pentru implementarea eficientă a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în special obiectivele 5, Egalitate de gen - Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor, şi 4, Educaţie de calitate - Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.



Ziua Internaţională a Femeii este celebrată în multe ţări din întreaga lume. Este o zi în care femeile sunt recunoscute pentru realizările lor fără a ţine cont de diferenţele naţionale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice. Ziua internaţională a femeii a apărut pe fondul mişcărilor sociale legate de muncă de la începutul secolului XX, în America de Nord şi în Europa.



Prima Zi naţională a femeii a fost marcată în Statele Unite, la 28 februarie 1909. Partidul Socialist a desemnat această zi în amintirea grevei din 1908 a muncitorilor din industria textilă din New York, în care femeile au protestat împotriva condiţiilor de muncă.



În anul 1910, Internaţională Socialistă reunită la Copenhaga a hotărât instituirea unei zile dedicate femeii, fără a stabili însă o dată anume, data de 8 martie fiind aleasă abia în 1913



Ca urmare a iniţiativei de la Copenhaga, în 19 martie 1911, Ziua internaţională a femeii a fost marcat pentru prima dată în Austria, Danemarca, Germania şi Elveţia. La manifestaţiile organizate cu acel prilej, s-au cerut pentru femei dreptul la locul de muncă, dreptul la formarea profesională, să se pune capăt discriminării la locul de muncă. În plus s-au cerut dreptul de vot şi dreptul de a ocupa o funcţie publică.



Cu prilejul Anului Internaţional al Femeii, în 1975, Organizaţia Naţiunilor Unite a sărbătorită pentru prima dată Ziua Internaţională a Femeii la 8 martie.



Punctul de plecare pentru o strategie pe termen lung privind drepturile femeii şi pentru ca fiecare femeie să îşi atingă adevăratul potenţial îl constituie Declaraţia de la Beijing şi Platforma de acţiune, o foaie de parcurs istoric, semnată de 189 de state, în cadrul Conferinţei mondiale a ONU privind femeile.