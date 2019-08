Ziua Independenţei, sărbătorită altfel la sat. Oamenii au muncit şi spun că nu au timp pentru a chefui

În afara Chişinăului, Ziua Independenţei a arătat diferit. Dacă în Capitală şi în unele centre raionale s-a sărbătorit cu voie bună şi manifestaţii culturale, în alte localităţi, majoritatea oamenilor au sărbătorit prin muncă. Ei spun că este sfârşitul verii şi sunt multe de făcut la câmp şi în gospodărie.

La câţiva kilometri de Capitală, în orăşelul Sîngera, oamenii nu au avut răgaz nici în zi de sărbătoare. Pe Mihail Croitoru l-am găsit muncind într-o seră.



"Independenţa, să vă zic că se simte tare, nu ştiu ce să vă spun. Cred că fiecare nu prea o simte. Nu suntem noi tare independenţi. Aici, sera nu cunoaşte ziua independenţei, zi de duminică, de sărbătoare. Dumnezeu să ne ierte, dar la noi producţia cere la timp să fie culeasă, dacă nu azi, mâine e deja târziu", a spus Mihail Croitoru, agricultor din Sîngera.



De aceeaşi părere sunt şi tinerii care îl ajută în seră:



"Ziua Independenţei este o zi obişnuită".



"Pentru mine Ziua Independenţei este aşa... mai bine la muncă, decât cu sărbătorile astea. Sărbătorile mai în fiecare zi, asta e cheltuială de bani".



Nu am mers prea departe şi am mai dat de alţi săteni ieşiţi la muncă:



"E Ziua Independenţei, dar ce să facem trebuie de lucrat, nu o să lucrăm, nu o să avem nimic".



"Astăzi este Ziua Independenţei de ce munciţi, de ce nu vă odihniţi? Se odihnesc cei care nu au de lucru, noi avem de lucru tot timpul".



Oamenii din Sîngera, anual, de Ziua Independenţei sunt în toiul pregătirilor pentru hramul oraşului. Gospodinele se trezesc dis-de-dimineaţă pentru a se apuca de treabă:



"Ne pregătim de hramul orăşelului, pregătim o răcitură, dar şi alte bucate tradiţionale, găina la cuptor, clătite, sarmale, şi tot ce ne mai dă Dumnezeu pe lângă casă".



Cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova, Samoil Stan le-a transmis felicitări tuturor concetăţenilor.



"Să trăiască toţi cetăţenii Republicii Moldova, le doresc sănătate şi prosperitate, La mulţi ani!", a declarat gospodarul.



Oamenii spun că deşi e zi de sărbătoare în ţară, totuşi, independenţa o simt mai puţin:



"Recunoaștem că suntem independenţi, dar nu se simte, suntem o ţară nu unită, ci dezbinată".



"Parcă suntem liberi, dar parcă ne ţine ceva aşa legaţi, simţim o greutate, am văzut peste hotare cum trăieşte lumea, mai liberi, mai bine".



Pentru bugetarii din toată ţara, astăzi a fost zi liberă, iar de mâine ei revin la muncă.