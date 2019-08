Ziua Independenţei, marcată cu mare fast la Orhei. Seara a culminat cu un show al focurilor de artificii

Şi în acest an orheienii au marcat într-un mod mai deosebit ziua independenţei Republicii Moldova. Cu această ocazie, autorităţile locale au organizat o manifestaţie care a început încă de la primele ore ale dimineţii.

Sărbătoarea s-a desfăşurat în renumitul parc Orheiland. Unii au profitat de vremea caniculară de afară şi s-au bălăcit în bazinele din apropiere în timp ce pe scena evoluau diferite colective artistice.

"E bine. E tare interesant. Împrejur e frumos. Distracţie pentru copiii. "



"Suntem bucuroşi. Peste tot este totul frumos. Oraş frumos, lume primitoare. Muzica moldovenească e foarte frumoasă. "



"Îmi place să ma dau la carusel. Să mă scald şi să mă plimb cu catamaranul. Totul este interesant."



Întrebați cât de independentă este ţara noastră, oamenii au fost destul de seci în răspunsuri.



"Principalu să ne simţim bine şi să fie bine pentru toţi oamenii. Ar fi bine ca să se gândească pentru oameni."



Oamenii au recunoscut că fără primarul de Orhei, Ilan Şor sărbătoarea a fost tristă. Unii au ţinut neapărat să-l felicite cu ocazia celor 28 de ani de independenţă ai ţării, spunând că le este dor de el şi că îl aşteaptă acasă.



"Noi tare îl susţinem pe el. Ce să facem? Nu poate, nu poate. Va veni la anul să dea Domnul să fie cu noi."



"Îi dorim numai sănătate şi cele bune."



"Să se bucure de norodul care este în oraşul acesta. Noi l-am stimat şi îl stimăm şi acuma. Ne lipseşte foarte mult. Ca un copil ne lipseşte."



"Am vrea ca el să revină şi să ne felicite pe noi. Am fi foarte bucuroşi. "



Aflat în căutare internaţională, liderul partidului "ŞOR" şi-a felicitat orheienii printr-un mesaj video, difuzat pe un ecran mare chiar de pe scena evenimentului, de unde au luat cuvânt şi alţi colegi de-ai săi de partid.



"Ziua Independenţei este principala sărbătoare a ţării. O ţară nu poate fi independentă, preşedintele căreia a recunoscut că a luat mită de la autorităţile din altă ţară. Dragi prieteni, Moldova noastră a meritat să fie independentă. Moldova noastră tânără trebuie să poată spune NU, la ceea ce nu corespunde intereselor ţării. Felicitări prieteni", a declarat Ilan Şor liderul partidului "Şor".



"Cred că am ajuns ca stat la o vârstă când trebuie să înţelegem unde am greşit, unde am făcut corect. Şi să facem pe viitor doar alegerile corecte", a declarat Diana Memeţ primar interimar al oraşului Orhei.



"Luptăm pentru Republica Moldova şi astăzi, ca niciodată luptăm pentru independenţa ţării noastre."



Seara a continuat cu un concert unde au evoluat mai mulţi interpreţi autohtoni atât de muzica uşoară cât şi populară.



"Te rog să vii să vii de tot, eu fără tine numai pot."



"Că aşa juca mama mea..."



"Trăiască toţi moldovenii."



"Ne place viaţa, ne place veselia. Tot ce este pe lume ne place. Toţi îs buni, artişti preferaţi."



"Pentru Ionel Istrati şi Iuliana Beregoi. Veţi dansa?Nu, sunt cu copil."



"-Cum vă simţiţi? Foarte bine. Foarte frumos şi mulţumim că sunt aşa zile."



Oamenii au cântat şi au dansat până târziu. Tradiţional, evenimentul a culminat cu un grandios show al focurilor de artificii.



"Sufletul meu e Moldova...dragostea mea e Moldova. Graiul şi slova. "