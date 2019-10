Ziua europeană a donării şi transplantului de organe, marcată la Chișinău. Medicii: În ultimii ani, numărul de donatori a crescut

Donarea de organe - speranţă pentru viaţă. Acesta este mesajul transmis de Agenția de Transplant în contextul marcării Zilei europene a donării şi transplantului de organe. Cu această ocazie, zeci de oameni au s-au adunat la monumentul donatorului de pe strada Academiei pentru a depune flori în memoria celor care fiind pe patul de moarte au decis să salveze o viaţă.

Trifan Ciupercă are 55 de ani şi a venit tocmai din Cantemir pentru a marca această zi.



"Persoanele s-au jertfit pentru noi şi noi să nu venim? E un mare păcat. Eu sunt acel pacient care am primit ficatul în anul 2016 în luna martie de la o persoană necunoscută. De trei ani şi jumătate mă simt bine datorită acelei persoane care din păcate astăzi nu mai este", a spus beneficiarul de transplant hepatic, Trifan Ciupercă.



Un an jumătate în urmă şi Andrei Ţăruş a beneficiat de transplant renal. Operaţia a fost cu succes, iar acum bărbatul spune că se simte foarte bine.



"Practic jumătate de an am stat în lista de aşteptare. A fost o perioadă foarte grea şi foarte dificilă aş spune, foarte greu a fost, dar după cum vedeţi, totul este ok acum", a menționat beneficiarul de transplant renal, Andrei Ţăruş.



În vara acestui an, împreună cu soţia sa, Andrei a găsit-o pe mama persoanei care i-a dăruit o şansă la viaţă.



"A fost foarte fericită, foarte bucuroasă, s-a simţit mai uşor pentru că ştie că undeva este o părticică din fetiţa ei. Îi suntem foarte recunoscători pentru fapta care a făcut-o", a spus soţia lui Andrei, Vera Iepure.



Din 2016 pe lista de aşteptare de transplant hepatic se află Iulia Iaţco. Femeia nu poate fi operată în ţara noastră asta pentru că a mai fost diagnosticată cu sindromul Budd-Chiari sau boala hepatică veno-ocluzivă. Maladia este caracterizată de obstrucția venelor hepatice şi sechestrarea sângelui în ficat. Operaţia de transplant poate fi făcută doar la Minsk, iar pentru intervenţie are nevoie de 125 de mii de dolari, bani pe care Iulia nu îi are.



"Acum sunt înscrisă în lista de aşteptare în Belarus în Minsk, până când sunt monitorizată. Nu am avut apel la colectarea fondurilor. Îmi este ruşine să cer de la oameni", a spus pacienta Iulia Iaţco.



Potrivit vicedirectorului Agenției de Transplant, în acest an, au fost efectuate şapte transplanturi renale și şapte transplanturi hepatice. Astfel, în ultimii ani, numărul de donatori a crescut. În cazul donatorilor aflați în moarte cerebrală situația este dificilă, asta pentru că familia pacientului, uneori, este împotriva donării organelor.



"Populaţia în Republica Moldova deja în ultimii ani înregistrează un procent stabil de accept şi refuz. În jur de 30 de procente din familii refuză donarea, respectiv 70 acceptă donarea", a spus vicedirectorului Agenției de Transplant, Grigore Romanciuc.



Primul transplant de organ în ţara noastră a fost efectuat în anul 1982. După aproape trei decenii, în anul 2010 a fost înfiinţată Agenţia Transplantului, iar din anul 2013 şi până în prezent, medicii au reuşit cu succes peste 50 de transplanturi renale şi hepatice.