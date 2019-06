Ziua Dunării, sărbătorită la Giurgiuleşti. Oamenii au încins hore şi au participat la inaugurarea unui parc

Ziua Dunării a fost sărbătorită astăzi în sudul ţării. La Giurgiuleşti s-au adunat localnici şi oaspeţi, care au încins hore, au cântat şi au participat la inaugurarea unui parc renovat în preajma Casei de Cultură din localitate.

Evenimentul este sărbătorit de 14 ţări şi are drept scop atragerea atenţiei opiniei publice privind importanţa Dunării pentru dezvoltarea social-economică.



Cei prezenţi la marea sărbătoare au avut parte de concert în aer liber alături de fanfara din localitate dar şi posibilitatea de a asculta cântecele interpretate de câteva ansambluri folclorice.



Alţii nu au ezitat să încingă hori. Localnicii sunt mândri că s-au născut pe aceste plaiuri mioritice:



"Aici m-am născut, aici am crescut, de aici am zburat şi după am revenit tot aici, unde m-am născut."



"Eu cred că pentru giurgiuleşteni, în general, dat fiind faptul că suntem la margine de Dunăre, suntem foarte norocoşi, plus că mai avem şi Prutul care curge."



"Sunt mândru că sunt din Giurgiuleşti, un sat foarte frumos, chiar ca din poveşti", a spus un bărbat.



În cadrul festivitații de astăzi a fost organizat şi un târg cu lucrări realizate manual de către meşterii populari din ţară, veniţi special pentru eveniment.



"Am venit cu nişte pielicele, sunt din Slobozia Mare, suntem vecini, Ziua Dunării este o sărbătoare mare pentru noi, aşa că mi-am adus aici exponatele mele."



"Am venit cu lucruri făcute din lozie, vaze pentru flori, stative, mînere pentru lucrări de toamnă. Mi-am adus aici lucrările mele, care sunt făcute din lozie."



"Dunărea pentru noi este o deschidere, sunt locuri de muncă, parteneri de dezvoltare, un centru economic puternic, nu doar pentru localitate dar şi pentru întreaga ţară, noi ne mândrim că locuim în Giurgiuleşti, ne mândrim să spunem mereu că noi suntem cei care stăm la poarta ţării", a spus Tatiana Gălăţeanu, primarul localităţii Giurgiuleşti.



"Vin turişti din alte ţări dunărean, iar odată cu aceasta se dezvoltă economia locală, este bine şi că fluxul produselor importate şi exportate este posibil prin portul Giurgiuleşti, astfel există conexiunea cu transportul maritim şi riveran din Europa", a declarat Peter Michalko, ambasadorul UE în Republica Moldova.



Ziua Dunării este organizată pentru al şaselea an consecutiv.