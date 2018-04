Ziua Drapelului de Stat. Pavel Filip le-a mulţumit militarilor că ne poartă faima (FOTO)

Moldova marchează, astăzi, Ziua Drapelului de Stat. De dimineaţă, un sobor de preoţi a sfinţit tricolorul, care a fost arborat în faţa Ministerului Apărării, în acordurile Imnului.

La eveniment a participat şi premierul Pavel Filip, care le-a mulţumit militarilor pentru că ne poartă faima în misiunile de menţinere a păcii. Pavel Filip a vorbit şi despre lipsa de patriotism a unor politicieni.



"În mâinile dvs acest drapel încetează să mai fie o bucată de pânză. În mâinile dvs capătă suflet şi pentru asta vreau să vă mulţumesc. Patriotismul şi iubirea de ţară nu înseamnă declaraţii tari. Să trigi în gura mare sau să scrii pe Facebook despre iubire de ţară, iar apoi să pleci peste hotare şi să-ţi vorbeşti ţara de rău", a spus prim-ministrul Pavel Filip.



Pavel Filip s-a referit şi la reforma la care va fi supusă armata.



"Renunţăm la serviciul militar obligatoriu şi construim o armată profesionistă. Ne-am angajat să găsim resursele necesare pentru ca dvs să vă puteţi exercita meseria mai mult cu gândul la ţară, decât la ziua de mâine", a mai spus Pavel Filip.



Cu ocazia Zilei Drapelului, evenimente festive au fost organizate în toate unităţile militare din ţară.



"Sunt invitaţi istorici, oameni care au stat la baza creării statului RM şi ne străduim să le aducem la cunoştinţă cu toate momentele istorice ce ţin de crearea statului RM", a declarat Nicolae Mardari, locotenent colonel.



Militarii spun că sunt onoraţi să stea la straja ţării sub însemnele naţionale.



"Am fost în România, am participat la parada militară în 2016, 2017. E greu, dar e frumos şi am o mare plăcere că duc drapelul ţării."



Valeriu Băţ este stegar şi de trei ani poartă drapelul ţării la evenimente importante. Nu este un lucru simplu. Trebuie să se antreneze de trei ori pe zi.



"Îmi iau santinelele care stau alături de drapel şi facem antrenamentele. Am fost la paradă în România, în oraşul Bucureşti şi la Moscova. Pentru mine înseamnă o zi excelentă şi am o onoare ca să duc acest drapel de stat."



Oficialii prezenţi la ceremonie au ţinut şi un moment de reculegere în memoria lui Gheorghe Vrabie, autorul stemei de Stat. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare.