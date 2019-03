Zinedine Zidane a revenit la echipa Real Madrid, după 8 luni. Declaraţiile antrenorului francez

Antrenorul francez Zinedine Zidane a revenit la echipa Real Madrid, după 8 luni. El a fost prezentat aseară de gruparea madrilenă. Zidane a afirmat că este foarte fericit să revină "acasă".



"Am plecat pentru că am avut nevoie şi echipa avea nevoie, după ce a câştigat tot. Este o mare provocare, nu pentru că este a doua oară, ci şi din acest motiv. Nu mă gândesc la trecut, dacă o făceam, nu mă întorceam. Nu mă gâdesc la transferuri, mă gândesc că este o zi importantă şi sunt fericit că m-am întors. Mă gândesc doar la cele 11 meciuri rămase. Am avut numeroase oferte, dar nu am vrut să merg la alte cluburi, acum trebuie să terminăm cu bine sezonul şi să ne pregătim bine pentru următorul", a menţionat Zinedine Zidane.



Tehnicianul francez, în vârstă de 46 de ani a semnat un contract pe trei ani şi jumătate, valabil până în 30 iunie 2022.

Potrivit presei, el va avea un salariu de circa 16 milioane de euro pe an.Zidane îl înlocuieşte pe argentinianul Santiago Solari, sub conducerea căruia au fost ratate toate trofeele în acest sezon, cu excepţia Cupei Mondiale a cluburilor. Zinedine Zidane şi-a anunţat plecarea de la campioana Europei, Real Madrid, la 31 mai 2018, dupa ce a câştigat de trei ori consecutiv Liga Campionilor.

"Zizou" va redebuta pe banca tehnică a "galacticilor", sâmbătă, pe teren propriu, cu Celta Vigo, în etapa a 28-a din La Liga.