Zinaida Greceanîi, certată cu gramatica limbii române. Perlele preşedintelui Parlamentului, care vor rămâne în istorie

Cuvinte pronunţate incorect, unele chiar inventate. Sunt doar câteva dintre greşelile de exprimare ale preşedintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, care pare să aibă propriul dicţionar de limbă română, necunoscut de restul lumii.

Socialista nu scapă nicio şedinţă de Legislativ, fără să-şi demonstreze "performanţele" gramaticale. Vă propunem o sinteză a perlelor enunţate de Greceanîi în această sesiune parlamentară.



"Astăzi mai este o zi importantă, este ziua istoricului. Pe istoricienii noştri îi felicităm din tot sufletul."



Zinaida Greceanîi a avut probabil intenţii nobile, când a făcut aceste afirmaţii, doar că dicționarul limbii române nu conţine noţiunea de "istorician". În schimb, găsim cuvântul "istoric", adică specialist în istorie.



"Felicităm pe toţi istoricienii, fiindcă avem istoricieni şi în Parlament."



Pronunțarea greşită a cuvintelor s-a repetat şi la alte şedinţe ale Parlamentului, devenind deja o tradiţie. Se pare că Zinaida Greceanîi boicotează intenţionat limba română.



"Eu cred că aicea, asta-i pentru stenogramă, dar oricum pentru acureateţă supun votului."



"Stimaţi colegi, stimaţi colegi, eu v-am anunţat şi anterior, este discrepţia fracţiunilor să-i schimbe pe membrii săi."



"Noi am luat act. Ieri am discutat propunerile respective."



"Mai sînt un şir de iniţiative legislative care au fost înaintate reglementar."



"Pe ordinea de zi avem aprobate la biroul permament şi o să supun votul şi aprobării de către plenul Parlamentului. La şedinţa biroului permament a fost acceptat."



S-au întâmplat şi situaţii jenante.



"Includeţi vă rog telefonul domnului Igor Munteanu, microfonul, telefonul. (repetă greşeala) Includeţi vă rog tel, microfonul."



”Nu prea sunteţi inventivi în invenţiile voastre de învinuire. Nu aveţi capacitatea de a fi mai inventivi.”



Lingviștii sunt de părere că niciun demnitar nu ar trebui să comită asemenea greșeli, deoarece prin felul lor de a vorbi, sunt un exemplu pentru cetățenii de rând.



”Să găsească modalitățile de evitare a acestor greșeli. Cred că este un lucru pe care trebuie și chiar toți parlamentarii noștri să-l ia în considerație, pentru că ei ne oferă ”modele” de exprimare și lumea noastră știți cum este. Așa am auzit la televizor, așa zice președintele, așa zice prim-ministru și evident că este trist să auzi aceste replici”, a spus CONSTANTIN SCHIOPU, profesor universitar.