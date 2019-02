ZIMBRU, RĂSTURNARE DE SITUAŢIE. Fotbaliştii echipei au fost chemaţi la antrenamente

Lovitura de teatru la Zimbru Chişinău! Fotbaliştii clubului galben-verde au fost chemaţi la antrenamente pentru a se pregăti pentru noua stagiune a Diviziei Naţionale de fotbal după ce la începutul lunii fuseseră anunţați că pot pleca liberi de contract și fără nicio pretenţie finaciară.

S-a vorbit că clubul este în pragul falimentului, iar patronul Nicolae Ciornîi nu este capabil să continue finanţarea.

"Nici nu se discută de Divizia B sau A. Numai Divizia Naţională! Să mergem înainte, să creştem copiii, e un nou proiect de la zero, dar în Divizia Naţională. Ne-au rugat să ajutăm să nu moară Zimbru, deoarece în ultimii 28 de ani s-a investit în această echipă", a spus mijlocașul Alexandru Onică.



Jucătorilor au fost propuse contracte cu condiţii financiare mai modeste.

"Am 3 copii şi situaţia nu este prea bună. Nu pot să iau o decizie acum. I-am zis că trebuie să mă gândesc, să vorbesc cu soţia ca să luăm o decizie împreună. Eu pot să mă întorc la Zimbru, dar în situaţia de acum sunt legat că mă antrenez cu Milsami", a spus mijlocașul Alexandru Onică.



Zimbru nu va relua antrenamentele sub conducerea românului Sorin Colceag. Sub comanda acestui tehnician "galben-verzii" s-au clasat pe locul 4 în sezonul trecut şi s-au calificat în semfinalele Cupei Moldovei.



"Nu am avut nicio discuţie cu clubul de acum 2-3 săptămâni. Nu am vorbit cu nimeni, nu ştiu nimic. Mi-a plăcut ce am trăit acolo cu echipa şi mi-ar fi dorit să continui. Mai departe, la momentul de faţă, nu pot să vă spun nimic, pentru că chiar nu ştiu despre ce e vorba", a spus antrenorul Sorin Colceag.



Directorul general Alexandru Oprea a refuzat să comenteze situaţia. Clubul Zimbru a fost fondat în 1947. De-a lungul timpului "galben-verzii" au cucerit 8 titluri de campioni, 6 cupe şi o Supercupă a Moldovei.