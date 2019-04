ZIMBRU, ÎNFRÂNGERE ACASĂ. Atacantul Sergiu Istrati a înscris singurul gol al partidei

FOTO: PUBLIKA.MD

Fotbaliștii clubului Sfântul Gheorghe Suruceni au luat o opțiune importantă pentru calificarea în finala Cupei Moldovei. În partida tur din semifinale, "sfinții" au dispus cu 1-0 în deplasare de Zimbru Chișinău. Singurul gol al confruntării a fost înscris în minutul 9 de Sergiu Istrati. Atacantul surucenean a profitat de o eroare gravă comisă de către fundașul "galben-verzilor" Alexandru Vacarciuc.



Puțin a lipsit ca Sfântul Gheorghe să-și mărească avantajul până la pauză. Alexandru Suvorov a executat bine o lovitură liberă, însă balonul a trecut puțin peste poartă.



"Am câștigat această partidă. A fost un meci greu, mai ales după înfrângerea suferită în fața Sheriff-ului în campionat. Zimbru a atacat în valuri, însă este bine că am menținut acest scor și am câștigat", a spus Alexandru Suvorov, mijlocaș FC Sfântul Gheorghe.



Zimbru a jucat mai bine în repriza secundă și a avut câteva ocazii bune de a marca, însă a avut ghinion în faza de finalizare.



"E dificil să-ți găsești vorbele în aceste momente. Din păcate situația este apăsătoare. Greșelile noastre au influențat rezultatul final", a zis Sorin Colceqag, antrenor FC Zimbru Chișinău.



În ciuda victoriei, Sergiu Cebotari, antrenorul oaspeților, a rămas dezamăgit de jocul discipolilor săi.



"Nu sunt mulțumit de jocul nostru. Chiar dacă am jucat rău, am putut înregistra o victorie mai convingătoare. Am comis foarte multe greșeli, chiar dacă gazonul era impecabil", a zis Sergiu Cebotari, antrenor FC Sfântul Gheorghe.



Partida retur se va desfășura pe 8 mai la Suruceni.