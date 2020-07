Zimbru Chişinău continuă seria rezultatelor slabe în actuala ediţie a Diviziei Naţionale de fotbal. "Galben-verzii" au pierdut cu 1-3 partida de pe teren propriu cu Sfântul Gheorghe Suruceni, din cadrul etapei a treia.

Gazdele au început mai bine şi au deschis scorul în minutul 5 prin Petru Neagu. "Sfinţii" au egalat în minutul 19 prin Victor Stână, care a reuşit o bijuterie de gol.



Finalul meciului a fost unul incendiar. Fotbalistul "zimbrilor" Denis Furtună a nimerit bara, iar colegul său Boubacar Traoré nu a putut relua balonul în poartă din câţiva metri.

Replica grupării din Suruceni a venit peste 2 minute. Belarusul Roman Volkov a înscris după o bâlbâială în careul advers.

Sfântul Gheorghe a mai punctat încă o dată în prelungiri prin Alexandru Suvorov.



Zimbru nu a obţinut nicio victorie în primele 3 etape disputate.



VLAD GOIAN, antrenor Zimbru Chişinău: "Sfântul Gheorghe este o echipă experimentată, de acea se află sus în clasament şi va juca în cupele europene. Ei au profitat de greşelile noastre. Fotbalul este format din mărunțișuri."



SERGIU CEBOTAR, antrenor Sfântul Gheorghe Suruceni: "Cum şi am vorbit şi înainte de meci, am întâlni o echipă bună. Chiar dacă Zimbru are în lot mai mulţi tineri, fotbaliştii adverşi au prestat un joc bun şi ne-au creat probleme."



Într-un alt meci, Dinamo-Auto Tiraspol a învins pe teren propriu cu 1-0 pe noupromovata Dacia-Buiucani Chişinău.

Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 68 de Nicolae Solodovnicov.