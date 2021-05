Zimbru Chișinău a remizat cu Dinamo-Auto Tiraspol în primul meci al etapei a 34-a a Diviziei Naționale.

Partida jucată la Chișinău s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Oaspeții au marcat primii, în minutul 24, prin Artiom Litveacov, iar "galben-verzii" au reușit egalarea la începutul reprizei secunde. Alexei Ciopa a fost autorul golului care a restabilit echilibrul pe tabelă."Foarte slabă a fost prestația echipei. În prima repriză Dinamo-Auto a dominat în totalitate. Au marcat și au mai putut înscrie. În repriza secundă jocul a fost mai echilibrat, însă per general nu am meritat victoria în acest meci", a menționat Vlad Goian, antrenor Zimbru.Dinamo-Auto Tiraspol a ajuns la al șaptelea meci consecutiv fără victorie în campionat."În prima repriză am dominat clar, am avut multe șuturi pe direcția porții, centrări periculoase și parcă era totul cum trebuia să fie. În repriza secundă nu a mai fost așa și, probabil, de aici e și acest rezultat", a spus Alexandr Camaldinov, antrenor Dinamo-Auto.Într-o altă partidă a etapei, Milsami Orhei a dispus în deplasare de Codru Lozova cu scorul de 4-2.Echipa oaspete a condus cu 2-0 după prima repriză, înscriind prin Ion Dragan și Dan Pîslă. Imedia după pauză Constantina Bogdan a majorat avantajul până la 3-0, însă FC Codru redus din handicap prin golul lui Nichita Malițev.În minutul 61, Dan Pîslă și-a trecut în cont dubla, marcând golul patru al lui Milsami, iar Artiom Pestriakov de la Codru a stabilit rezultatul final peste 7 minute.Astăzi sunt programate alte 3 partide ale etapei: FC Florești - Sheriff Tiraspol, Sfântul Gheorghe Suruceni - Petrocub Hâncești și Speranța Nisporeni - Dacia-Buiucani.