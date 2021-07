Zimbru Chișinău a obținut a doua victorie consecutivă în Divizia Națională

Zimbru Chișinău a început ca din tun noul sezon fotbalistic. Echipa din Capitală a obținut a doua victorie consecutivă în Divizia Națională. După ce în prima etapă a dispus cu 3-0 de Dinamo-Auto Tiraspol, Zimbru s-a impus fără drept de apel și în a doua rundă în fața echipei FC Florești, scor 4-0.



Gazdele au marcat primul gol în prima repriză prin Artur Pătraș, iar imediat după pauză Eugeniu Sidorenco a dublat avantajul galben-verzilor. Arcadie Rusu a majorat scorul a 3-0, iar pe final de meci Nicolai Bacalov a înscris în propria poartă. Este pentru prima dată în ultimii cinci ani când Zimbru începe campionatul cu două victorii la rând.



"Nu pot să spun că am obținut o victorie ușoară. În prima repriză, FC Florești s-a apărat foarte bine și noi nu am avut practic ocazii. Bine că am marcat după o fază fixă, iar la începutul reprizei secunde am mai înscris. Mai departe ne-a fost mai ușor", a declarat antrenorul zimbrilor Vlad Goian.



"Primul gol ne-a demoralizat. Nu înețeleg ce haos în propriu careu. Atât de ușor au marcat, iar noi stăm ca obervatori. Vom clarifica lucrurile. Vom analiza meciul pentru că așa nu se mai poate continua", a spus antrenorul FC Floreşti Iurie Groşev.



Etapa a doua a Diviziei Naționale va continua astăzi cu alte două meciuri. Dinamo-Auto se va confrunta cu Sfântul Gheorghe Suruceni, iar CSF Bălți va juca pe teren propriu cu Milsami Orhei. Partida Petrocub - Sheriff a fost amânată din cauza evoluțiilor echipelor în cupele europene.