Zimbru Chișinău a obținut a doua victorie consecutivă în Divizia Națională de fotbal. "Galben-verzii" s-au impus cu scorul de 3-1 în fața Speranței Nisporeni într-o partidă din cadrul etapei a 25-a.

Discipolii lui Sorin Colceag au deschis scorul în minutul 24 prin tânărul fundaș Alexei Ciopa, care a fost servit excelent cu pasa de gol de Ilie Damașcan



”Zimbrii” și-au dublat avantajul încă până la pauză grație golului înscris de portughezul Joao Teixeira", a spus antrenorul FC Zimbru, Sorin Colceag.



La finalul primei reprize a avut loc un schimb dur de replici între antrenorii celor două echipe. Sorin Colceag, tehnicianul Zimbrului, i-a reproșat lui Cristian Efros faptul că acesta prea des contestă deciziile arbitrului.



"Vreau să-mi cer scuze pentru ieșirea de comportament. Nu am avut niciun limbaj neadecvat, însă ieșirea nu îmi face cinste și de aia vreau să-mi cer scuze tuturor."



"Antrenorul Zimbrului trebuie să aibă grijă să dea indicații jucătorilor lui, dar nu mie sau jucătorilor mei. Nu am avut nicio treabă cu el. I-am spus să stea liniștit și să nu vorbească cu mine", a spus antrenorul Speranța Nisporeni, Cristian Efros.



Marius Obekop, mijlocașul camerunez al "galben-verzilor" a marcat pentru 3-0 în minutul 68.



"Mereu mă simt special atunci când înscriu. Sunt fericit că am marcat și că am obținut acest rezultat, pentru că a fost o partidă importantă pentru noi", a spus mijlocașul FC Zimbru, Marius Obekop.



Fabrice Ambassa a înscris golul de onoare a Speranței în minutul 72.



În urma acestei înfrângeri, gruparea din Nisporeni a ratat orice șansă de a o devansa în clasamentul final pe cea de-a treia clasată, Petrocub Hâncești.



La rândul lor, hânceștenii au câștigat partida cu Zaria Bălți cu scorul de 2-1.



În celelalte partide ale etapei, Sheriff Tiraspol a dispus de Dinamo-Auto cu scorul de 1-0, iar Milsami Orhei a învins cu 2-0 pe Sfântul Gheorghe Suruceni.