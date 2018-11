Zimbru Chişinău a învins Sheriff Tiraspol pentru prima dată după şase ani

Zimbru Chişinău a pus, în sfârșit, capăt seriei negre din meciurile cu rivala Sheriff Tiraspol în Divizia Naţională de fotbal. În partida penultimei etape a competiției, pe teren propriu "zimbrii" au învins "viespile" cu scorul de 1-0.

Astfel, Zimbru s-a impus în faţa Sheriff-ului în campionat pentru prima dată după o pauză de şase ani şi jumătate. În acest răstimp s-au jucat 20 de partide în care "galben-verzii" au obținu doar 3 remize și au pierdut de 17 ori.

"Din poziţia mea de antrenor mă simt undeva în poziţia lui Ranieri. Am reuşit un miracol, iar noi suntem în aceeaşi situaţie. Am reuşit o minune. E greu de dat explicaţii. Mai repet, cei care merită toate laudele sunt fotbaliştii", a spus Sorin Colceag, antrenor Zimbru.

Golul victoriei a fost marcat de Ilie Damaşcan în minutul 22.

"Desigur, Sheriff este cea mai puternică din campionatul Republicii Moldova. A devenit campioană cu 4 etape înainte de finalul campionatului. Suntem foarte fericiţi că am învins astăzi, acasă. Am creat foarte multe ocazii în meciul cu Sheriff, care este cea mai bună echipă", a spus Ion Jardan, căpitan Zimbru.

Sheriff, care şi-a asigurat titlul de campioană cu patru etape înaintea finalului de campionat, a suferit a treia înfrângere în această ediţiei a Diviziei Naţionale.

"În faza ofensivă nu am putut să păstrăm mai mult balonul. Nu am reuşit să jucăm nici cu pase în adâncime. Nu am avut viteză. În concluzie, pot să zic că rezultatul este unul echitabil", a spus Goran Sablic, antrenor Sheriff.

În celelalte meciuri ale penultimei etape s-au înregistrat şi alte rezultate surprinzătoare. Speranţa Nisporeni a dispus de Milsami Orhei cu 1-0. Golul victoriei a fost marcat de Constantin Sandu în minutul 36.

Dinamo-Auto Tiraspol a învins cu acelaşi scor pe Petrocub Hânceşti, iar Zaria Bălţi a remizat cu Sfântul Gheorghe Suruceni, scor 1-1, şi este foarte aproape de a retrograda în eşalonul secund.