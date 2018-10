Zimbru Chişinău a învins-o pe Milsami Orhei în etapa a 22-a Diviziei Naţionale de fotbal

foto: publika.md

Victorie după dureroasa sancţiune! Zimbru Chişinău a învins-o clar pe Milsami Orhei în etapa a 22-a Diviziei Naţionale de fotbal, scor 2-0, la 2 zile după ce a pierdut cinci meciuri la masa verde şi a fost depunctată cu 7 puncte de Comitetul de Competiții din cadrul FMF.



Asta - pentru că nu a respectat prevederile regulamentului Campionatului Republicii Moldova la Fotbal, ce țin de evidența cartonașelor galbene.



"Clubul a făcut apel la această decizie. E păcat să se strice competiţia în momentul de faţă. Cel mai bine ar fi ca această luptă pentru un loc în cupele europene să fie în teren. Zimbru este un club mare, iar băieţii au arătat astăzi în teren valorile clubului. O competiţie fără Zimbru mi se pare una fără ceva aparte", a menţionat Sorin Colceag, antrenor Zimbru.



Zimbru a început mai bine partida de pe teren propriu cu Milsami şi a deschis scorul în minutul 13 prin Joao Teixeira.



Orheienii au avut mai multe ocazii de a egala, însă cei care au înscris au fost tot ”galben-verzii”. Ilie Damaşcan a stabilit scorul final în prelungiri, marcând din penalty.



"Pe primul plan a fost caracterul. Ne-am dorit foarte mult această victorie. Fiecare fotbalist de pe teren şi-a dorit victorie. Sunt nespus de bucuros că am obţinut-o şi sper să o ţinem tot aşa", a precizat Dan Pâslă, fotbalist Zimbru.



"A fost un meci dificil. Interesant pentru spectatori. Am avut parte de o lovitură dură, dar am dovadă de tărie de caracter, iar acum mergem înainte", a spus Petru Neagu, fotbalist Zimbru.



Milsami Orhei a suferit astfel a treia înfrângere consecutivă în această ediţie a Diviziei Naţionale.



"Îmi este greu să comentez. Cu părere de rău astăţi prestaţia noastră a lăsat de dorit. Se putea ceva mai mult. Am pierdut multe dueluri în teren. Ne-am luptat mai mult cu gazonul şi cu arbitrajul în loc să ne concentrăm la meci", a declarat Veaceslav Rusnac, antrenor Milsami.



În celelalte meciuri ale etapei, liderul Sheriff Tiraspol a remizat pe teren propriu cu Petrocub Hânceşti, scor 0-0; Speranţa Nisporeni a fost învinsă de Zaria Bălţi cu 1-2, iar Dinamo-Auto Tiraspol s-a impus în faţa formaţiei Sfântul Gheorghe Suruceni cu scorul de 3-1.