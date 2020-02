ZIMBRU A RELUAT PREGĂTIREA. Giovanni Scanu a semnat un contract valabil pe un an

Tehnicianului în vârstă de 44 de ani, a luat contact cu echipa, iar sub bagheta sa fotbaliştii se pregătesc de două ori pe zi. Până acum Scanu a mai antrenat formaţii din Lituania, Nigeria, Brazilia, Ungaria, Bangladeş, dar şi din ţara natală."Pentru mine este o experienţă nouă. Am făcut cunoştinţă cu ţara voastră minunată în urmă cu 8 zile. Ştiu că acest club are tradiţii. Pentru mine este o mare onoare să lucrez aici", a spus Giovanni Scanu, antrenor Zimbru Chişinău.Acum 2 luni conducerea "galben-verzilor" a anunţat că clubul va avea sponsori noi din Italia, iar în următorul sezon, potrivit preşedintelui Nicolae Ciornîi, aceştia vor investi aproximativ 2,5 milioane de euro.La moment la antrenamente însă nu este prezent niciun fotbalist nou în afară de portarul Emil Tâmbur, care până acum a fost legitimat la Milsami Orhei."Nu-mi fac griji din cauza jucătorilor. Mulţi jucători sunt liberi de contract, iar perioada de transferuri în Moldova va dura până pe 20 aprilie. Avem mult timp, credeţi-mă", a zis Giovanni Scanu, antrenor Zimbru Chişinău.În 2020 trupa din strada Butucului vrea să aibă o prestaţie mult mai bună, decât cea din ultima ediţie a Diviziei Naţionale, la finalul căreia "zimbrii" s-au clasat pe locul 7, penultimul, din cele 8 echipe participante la competiția din primul eşalon valoric al fotbalului moldovenesc."Ne este foarte ruşine de ultimul sezon. Chiar la sfârşit de sezon mă uitam în tabel şi nu credeam că putem fi atât de jos. Sperăm acest sezon va fi cu mult, mult mai bine", a spus Nichita Iuraşco, mijlocaş Zimbru Chişinău."Antrenorul trebuie să înţeleagă că ambiţiile trebuie să meargă la pas cu planurile conducerii. Vom vedea ce se va întâmpla şi ce ei vor decide. Bineînţeles, sunt o persoană ambiţioasă! Din partea mea, pot să promit că voi depune efort maxim", a declarat Giovanni Scanu, antrenor Zimbru Chişinău.În această pauză de iarnă de la Zimbru au plecat Anatolie Prepelita şi Eugen Sidorenco, iar contractele lui Artur Pătraş, Vadim Călugher şi Dan Pîslă nu au fost prelungite.Sâmbătă, 15 februarie, "galben-verzii" vor debuta în "Cupa Federaţiei", contra celor de la Petrocub-Hânceşti.